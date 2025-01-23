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Набридливі банери — як заблокувати рекламу на смартфоні

23 січня 2025 09:06
Володимир Мололкін - редактор
Як вимкнути рекламу на смартфоні — найдієвіші поради для Android та iOS
Смартфон в руках. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Реклама, що з'являється під час використання браузерів, додатків чи ігор, часто стає джерелом роздратування. Вона відвертає увагу від важливих справ, витрачає заряд акумулятора смартфона та уповільнює швидкість інтернету. Особливо часто реклама з'являється у безплатних програмах, завантажених з Play Market чи App Store.

Про те, як вимкнути рекламу на смартфоні, пише Vector.

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Як заблокувати рекламу

Використання браузерів із вбудованим блокуванням

Деякі браузери мають інтегровані блокувальники реклами, що спрощує процес:

  • Vivaldi (Android) — браузер із вбудованим блокувальником реклами. Його використання не потребує встановлення додаткових програм.
  • Google Chrome — у налаштуваннях потрібно знайти розділ "Особисті дані" та вимкнути спливаючі вікна.
  • Safari (iOS) — блокує рекламу через розділ налаштувань. У ньому можна знайти опцію "Блокування спливаючих вікон".

Розширення для обмеження реклами

Встановлення додаткових розширень допоможе значно зменшити кількість оголошень. Серед популярних:

  • AdBlock — універсальне розширення, що працює як на Android, так і на iOS. Воно блокує рекламу, прискорює завантаження сайтів та захищає конфіденційність.
  • AdLock — ще один ефективний інструмент, який дозволяє самостійно налаштувати блокування реклами на певних сайтах.

Приватний режим і блокування спливаючих вікон

Активація приватного режиму в браузері дозволяє переглядати сайти без збереження історії, що знижує кількість контекстної реклами.

Авіарежим і зміна регіону

Для офлайн-додатків ефективно використовувати авіарежим. Або можна змінити регіон у налаштуваннях смартфона, обравши країну з більш суворими обмеженнями на рекламу, наприклад, Велику Британію.

Блокування реклами через VPN

Сервіси VPN, як-от NordVPN, пропонують функції захисту від реклами. Їхній інструмент Threat Protection забезпечує безпечний доступ до інтернету, блокуючи небажані банери. VPN підходить для пристроїв як на Android, так і на iOS.

Приватні DNS — це ще один ефективний спосіб захисту від реклами. Наприклад:

  • Google DNS — адреса dns.google.
  • AdGuard DNS — блокує рекламу як у браузері, так і в додатках.

Щоб активувати DNS, потрібно перейти до налаштувань Wi-Fi на смартфоні та вручну ввести відповідну адресу.

Нагадаємо, навіть найпотужніші пристрої можуть почати гальмувати та зависати. Іноді все доходить до того, що смартфон не реагує на натискання екрана.

Також ми писали, що на Android-смартфонах є деякі налаштування, які допоможуть покращити досвід користування пристроєм. Вони не змінюють спосіб використання, але роблять його зручнішим.

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09:53 Samsung представила гаджет, який конкуруватиме з Apple

09:42 Це не локальний конфлікт — Дуда висловився про війну в Україні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:41 Північнокорейські війська зазнають шалених втрат — подробиці

09:40 Удар по Запоріжжю — Зеленський закликав до тиску на РФ

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