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Головні помилки при заряджанні смартфона, які зашкодять батареї

20 січня 2025 06:02
Володимир Мололкін - редактор
Як правильно заряджати смартфон — трюк, який подовжить життя батареї вдвічі
Підключення смартфона до зарядки. Фото: Pexels
Володимир Мололкін - редактор

Більшість користувачів смартфонів звикли заряджати пристрої до 100% або підключати їх до зарядки, навіть якщо вони не повністю розряджені. Залишати пристрій заряджатися на ніч — ще одна звичка, яка може спричинити значне скорочення терміну служби батареї.

Про це пише Радіо Трек.

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Як правильно заряджати смартфон

Всі сучасні смартфони оснащені літій-іонними батареями, які потребують дещо іншого підходу до зарядки. Оптимальною тактикою для збереження "здоров'я" акумулятора є підтримка рівня заряду в межах 50-80%. Так можна зменшити вплив на пам'ять батареї та подовжити термін її служби.

Якщо ж постійно заряджати телефон до 100%, а потім розряджати до нуля, батарея швидше вичерпає свій ресурс, що призведе до пришвидшеного розряджання та більшого споживання енергії.

Більшість експертів також радять тримати телефон зарядженим в межах 50-80% і навіть вимикати його, якщо не користуєтеся. Ймовірно, вимикати смартфон не так практично, але в умовах, де вимагається максимальна економія, така практика цілком має право на існування. Деякі сучасні пристрої оснащені режимом зниженого енергоспоживання, в якому працюють лише базові функції, тому його можна використовувати, щоб заощадити заряд.

Щодо зарядки вночі, багато хто побоюється, що це може призвести до ламання батареї через надмірний потік електрики. Насправді сучасні смартфони мають систему, яка автоматично припиняє зарядку після досягнення 100%. Проте існує інша проблема — перегрів пристрою.

Щоб уникнути перегріву, варто знімати чохол перед зарядкою. Це дозволить теплу від акумулятора рівномірно розсіюватися, і пристрій не перегріється, навіть якщо залишиться на зарядці тривалий час.

Нагадаємо, більшість користувачів знають, що заряджати смартфони до 80-100% є нормальною практикою для щоденного використання. Залежно від сценарію використання пристрою, іноді рекомендується заряджати його лише до 50%.

Також ми писали, що потрібно дотримуватися деяких правил, щоб зберегти батарею смартфона. Можна припускатися елементарних помилок, навіть не знаючи про них, які можуть призвести до деградації акумулятора.

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