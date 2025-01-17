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Ідеальний відсоток батареї — коли ставити смартфон на зарядку

17 січня 2025 06:02
Володимир Мололкін - редактор
Знайдено ідеальний відсоток батареї — коли найкраще ставити смартфон заряджатися
Смартфон у руці заряджається. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Багато користувачів замислюються над питанням, коли слід підключати телефон до зарядки, щоб продовжити життя акумулятора. Загальноприйнятою вважається тактика "20-80" — розряджати смартфон до 20% і заряджати до 80%.

Про це пише Радіо Трек.

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Втім, така методика може викликати певні незручності. По-перше, рівня заряду в 60%-80% може вистачити не на цілий день активного використання. По-друге, виникає необхідність часто перевіряти рівень акумулятора, щоб не пропустити момент заряджання.

Для розв'язання цієї проблеми доречно використовувати спеціальні додатки, що сповіщають про заданий рівень заряду. Проте варто зазначити, що такі програми доступні лише на Android.

Альтернативною є тактика "50-70", що передбачає підтримку рівня заряду від 50% до 70%. На думку деяких фахівців, це дозволяє продовжити життя батареї вдвічі або навіть більше. Однак цей спосіб може бути незручним для користувачів, які постійно перебувають далеко від розеток або інших джерел живлення.

Таким чином, обидві тактики мають право на існування та можуть бути ефективними залежно від сценарію використання смартфона. У будь-якому разі фахівці категорично не рекомендують допускати розряджання батареї до 0% та заряджання до 100%, оскільки так значно скорочується життєздатність акумулятора.

Нагадаємо, з 28 грудня всі портативні пристрої в ЄС повинні бути оснащені портами USB-C. До переліку входять планшети, смартфони, камери, навушники та інші гаджети.

Також ми писали, що існують деякі правила, які допоможуть подовжити термін роботи батареї смартфона. Користувачі можуть припускатися елементарних помилок, які призводять до зменшення ефективності акумуляторів.

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