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Идеальный процент батареи — когда ставить смартфон на зарядку

17 января 2025 06:02
Владимир Мололкин - редактор
Найден идеальный процент батареи — когда лучше всего ставить смартфон заряжаться
Смартфон в руке заряжается. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Многие пользователи задумываются над вопросом, когда следует подключать телефон к зарядке, чтобы продлить жизнь аккумулятора. Общепринятой считается тактика "20-80" — разряжать смартфон до 20% и заряжать до 80%.

Об этом пишет Радио Трек.

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Впрочем, такая методика может вызвать определенные неудобства. Во-первых, уровня заряда в 60%-80% может хватить не на целый день активного использования. Во-вторых, возникает необходимость часто проверять уровень аккумулятора, чтобы не пропустить момент подзарядки.

Для решения этой проблемы уместно использовать специальные приложения, оповещающие о заданном уровне заряда. Однако стоит отметить, что такие программы доступны только на Android.

Альтернативной является тактика "50-70", предполагающая поддержание уровня заряда от 50% до 70%. По мнению некоторых специалистов, это позволяет продлить жизнь батареи вдвое или даже больше. Однако этот способ может быть неудобным для пользователей, которые постоянно находятся вдали от розеток или других источников питания.

Таким образом, обе тактики имеют право на существование и могут быть эффективными в зависимости от сценария использования смартфона. В любом случае специалисты категорически не рекомендуют допускать разрядки батареи до 0% и зарядки до 100%, поскольку так значительно сокращается жизнеспособность аккумулятора.

Напомним, с 28 декабря все портативные устройства в ЕС должны быть оснащены портами USB-C. В перечень входят планшеты, смартфоны, камеры, наушники и другие гаджеты.

Также мы писали, что существуют некоторые правила, которые помогут продлить срок работы батареи смартфона. Пользователи могут допускать элементарные ошибки, которые приводят к уменьшению эффективности аккумуляторов.

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