USB-C для всіх — яких пристроїв торкнуться нові правила ЄС

Кабель типу Type-C. Фото: Freepik

Починаючи із суботи, 28 грудня, всі портативні електронні пристрої малого та середнього розміру, що продаються в ЄС, повинні бути сумісні з портами USB-C. Вимога стосується планшетів, смартфонів, камер, навушників, ігрових консолей та інших пристроїв.

Про це повідомляє Euronews.

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З чим пов'язана стандартизація

У 2022 році Європейський парламент і країни-члени проголосували за скасування інших способів зарядки. Це означало, що всі малі та середні портативні пристрої, які продаються в ЄС, повинні бути сумісні з портами USB-C.

Згідно з правилами ЄС, клієнти також можуть відмовитися від отримання нового зарядного пристрою з кожним пристроєм, який вони купують.

З 28 квітня 2026 року ті самі правила застосовуватимуться до виробників ноутбуків.

У заяві для преси Анна Кавацціні, голова Комітету Європейського парламенту з питань внутрішнього ринку та захисту прав споживачів, сказала, що це "знаменує рішучий крок до зручності для споживачів та екологічної відповідальності".

"Ці правила мають на меті боротися з тоннами відходів, що утворюються від викинутих зарядних пристроїв щороку, і заощадити приблизно 250 мільйонів євро для домогосподарств ЄС шляхом усунення непотрібних закупівель зарядних пристроїв щороку", — додала Кавацціні.

Парламент заявив, що буде "уважно стежити", як виробники адаптуються до цих змін.

Виробники електронних пристроїв довго чинили опір спробам ЄС стандартизувати технології зарядки. Рішення торкнеться всіх виробників, але найбільше Apple, яка спочатку оскаржувала правила, посилаючись на занепокоєння інноваціями.

Що ще зміниться з новою директивою

Є ще одна деталь, про яку мало хто говорить, — це уніфікація швидкої зарядки, про що пише iTechua.

Європейський Союз намагається розв'язати цю плутанину, яку викликає різноманітність стандартів. Стандартно все, що заряджається напругою понад 5 вольтів, струмом понад 3 ампери або потужністю понад 15 Вт, має підтримувати USB Power Delivery (USB PD). Іншими словами, ваш пристрій повинен бути сумісним із цим універсальним протоколом, якщо він бажає "швидкої зарядки". iPhone, Google Pixel і інші бренди давно використовують USB PD, але деякі, як OPPO та OnePlus, звикли до своїх фірмових правил. Відповідно, тепер їм потрібно пристосуватися.

Це правило має на меті забезпечити максимальну універсальність зарядки. Ви зможете заряджати свій пристрій будь-яким зарядним пристроєм без втрати швидкості зарядки. Основна мета полягає в тому, щоб USB PD працював повністю, не перешкоджаючи іншим протоколам.

На початку для клієнтів це може здатися трохи незрозумілим. Однак стандартизація зарядки буде корисною, коли старі пристрої поступово замінюватимуть новими. Європейський Союз також встановлює спеціальний індикатор, який показує, чи включений зарядний блок, і пояснює, які функції зарядки підтримує пристрій. Це буде мати такий вигляд:

"XX" означатиме мінімальну потужність;

"YY" означатиме максимальну потужність;

якщо підтримується USB PD, це також буде зазначено окремо прямо на упаковці.

Крім того, тепер можна буде купувати телефони без зарядних пристроїв. Зважаючи на те, що багато людей мають велику колекцію зарядок у себе вдома, це має призвести до зменшення кількості електронних відходів. Наприклад, інші компанії поступово переймають традицію Apple продавати свої пристрої без зарядних блоків. Як вважає Європейська комісія, такий метод допоможе заощадити мільйони євро та зменшити навантаження на довкілля.

Вони будуть керувати ринком і стежити за тим, щоб кожен дотримувався правил. Великі компанії, такі як Apple і Samsung, зрозуміло, що вони точно дотримуватимуться їх, але може бути складніше працювати з дрібними виробниками або дешевими іноземними товарами.

Нагадаємо, кнопкові телефони зберігають свою актуальність на ринку, поповнюючи його новими моделями. Вони підійдуть тим, хто не готовий повністю відмовлятися від своїх смартфонів, а хоче знайти резервний пристрій зв'язку.

Також ми писали, що деякі користувачі припускаються елементарних помилок при заряджанні своїх смартфонів, що може призвести до деградації батареї. Потрібно дотримуватися деяких правил, щоб зберегти акумулятор пристрою.