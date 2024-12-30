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Вступили в силу новые правила ЕС по стандартам зарядки — детали

30 декабря 2025 12:02
Владимир Мололкин - редактор
USB-C для всех — каких устройств коснутся новые правила ЕС
Кабель типа Type-C. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Начиная с субботы, 28 декабря, все портативные электронные устройства малого и среднего размера, продаваемые в ЕС, должны быть совместимы с портами USB-C. Требование касается планшетов, смартфонов, камер, наушников, игровых консолей и других устройств.

Об этом сообщает Euronews.

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С чем связана стандартизация

В 2022 году Европейский парламент и страны-члены проголосовали за отмену других способов зарядки. Это означало, что все малые и средние портативные устройства, продаваемые в ЕС, должны быть совместимы с портами USB-C.

Согласно правилам ЕС, клиенты также могут отказаться от получения нового зарядного устройства с каждым покупаемым устройством.

С 28 апреля 2026 года те же правила будут применяться к производителям ноутбуков.

В заявлении для прессы Анна Каваццини, глава Комитета Европейского парламента по вопросам внутреннего рынка и защиты прав потребителей, сказала, что это "знаменует решительный шаг к удобству для потребителей и экологической ответственности".

"Эти правила преследуют цель бороться с тоннами отходов, которые образуются от выброшенных зарядных устройств ежегодно, и сэкономить примерно 250 миллионов евро для домохозяйств ЕС путем устранения ненужных закупок зарядных устройств ежегодно", — добавила Каваццини.

Парламент заявил, что будет "внимательно следить", как производители адаптируются к этим изменениям.

Производители электронных устройств долго сопротивлялись попыткам ЕС стандартизировать технологии зарядки. Решение коснется всех производителей, но больше всего Apple, которая первоначально оспаривала правила, ссылаясь на беспокойство инновациями.

Что еще изменится с новой директивой

Есть еще одна деталь, о которой мало кто говорит — это унификация быстрой зарядки, о чем пишет iTechua.

Европейский Союз пытается решить эту неразбериху, которую вызывает разнообразие стандартов. Стандартно все, что заряжается напряжением свыше 5 вольт, током свыше 3 ампер или мощностью свыше 15 Вт, должно поддерживать USB Power Delivery (USB PD). Другими словами, ваше устройство должно быть совместимым с этим универсальным протоколом, если оно желает быстрой зарядки. iPhone, Google Pixel и другие бренды давно используют USB PD, но некоторые, как OPPO и OnePlus, привыкли к своим фирменным правилам. Соответственно теперь им нужно приспособиться.

Это правило преследует цель обеспечить максимальную универсальность зарядки. Вы сможете заряжать устройство любым зарядным устройством без потери скорости зарядки. Основная цель состоит в том, чтобы USB PD работал полностью, не препятствуя другим протоколам.

В начале для клиентов это может показаться немного непонятным. Однако стандартизация зарядки будет полезна, когда старые устройства будут постепенно заменять новыми. Европейский Союз также устанавливает специальный индикатор, показывающий, включен ли зарядный блок и объясняет, какие функции зарядки поддерживает устройство. Это будет выглядеть так:

  • "XX" означает минимальную мощность;
  • "YY" означает максимальную мощность;
  • если поддерживается USB PD, это будет указано отдельно прямо на упаковке.

Кроме того, теперь можно будет покупать телефоны без зарядных устройств. Учитывая, что многие люди имеют большую коллекцию зарядок у себя дома, это должно привести к уменьшению количества электронных отходов. К примеру, другие компании постепенно перенимают традицию Apple продавать свои устройства без зарядных блоков. Как считает Европейская комиссия, такой метод поможет сэкономить миллионы евро и снизить нагрузку на окружающую среду.

Они будут управлять рынком и следить за тем, чтобы каждый соблюдал правила. Крупные компании, такие как Apple и Samsung, понятно, что они точно будут придерживаться их, но может быть сложнее работать с мелкими производителями или дешевыми иностранными товарами.

Напомним, кнопочные телефоны сохраняют свою актуальность на рынке, пополняя его новыми моделями. Они подойдут тем, кто не готов полностью отказываться от своих смартфонов, а хочет найти резервное устройство связи.

Также мы писали, что некоторые пользователи допускают элементарные ошибки при зарядке своих смартфонов, что может привести к деградации батареи. Для сохранения аккумулятора необходимо соблюдать некоторые правила.

Европейский союз закон телефоны смартфон зарядка type-c

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