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Главные ошибки при зарядке смартфона, которые навредят батарее

20 января 2025 06:02
Владимир Мололкин - редактор
Как правильно заряжать смартфон - трюк, который продлит жизнь батареи вдвое
Подключение смартфона к зарядке. Фото: Pexels
Владимир Мололкин - редактор

Большинство пользователей смартфонов привыкли заряжать устройства до 100% или подключать их к зарядке, даже если они не полностью разряжены. Оставлять устройство заряжаться на ночь — еще одна привычка, которая может повлечь значительное сокращение срока службы батареи.

Об этом пишет Радио Трек.

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Как правильно заряжать смартфон

Все современные смартфоны оснащены литий-ионными батареями, которые требуют несколько иного подхода к зарядке. Оптимальной тактикой для сохранения "здоровья" аккумулятора является поддержание уровня заряда в пределах 50-80%. Так можно уменьшить влияние на память батареи и продлить срок ее службы.

Если постоянно заряжать телефон до 100%, а затем разряжать до нуля, батарея быстрее исчерпает свой ресурс, что приведет к ускоренной разрядке и большему потреблению энергии.

Большинство экспертов также советуют держать телефон заряженным в пределах 50-80% и даже выключать его, если не пользуетесь. Вероятно, выключать смартфон не так практично, но в условиях, где требуется максимальная экономия, такая практика вполне имеет право на существование. Некоторые современные устройства оснащены режимом пониженного энергопотребления, в котором работают лишь базовые функции, поэтому его можно использовать, чтобы сэкономить заряд.

Что касается зарядки ночью, многие опасаются, что это может привести к поломке батареи из-за чрезмерного потока электричества. На самом деле современные смартфоны имеют систему, которая автоматически прекращает зарядку по достижении 100%. Тем не менее существует другая проблема — перегрев устройства.

Чтобы избежать перегрева, стоит снимать чехол перед зарядкой. Это позволит теплу от аккумулятора равномерно рассеиваться, и устройство не перегреется, даже если останется на зарядке длительное время.

Напомним, большинство пользователей знают, что заряжать смартфоны до 80-100% является нормальной практикой для ежедневного использования. В зависимости от сценария использования устройства, иногда рекомендуется заряжать его лишь до 50%.

Также мы писали, что нужно придерживаться некоторых правил, чтобы сберечь батарею смартфона. Можно допускать элементарные ошибки, даже не зная о них, которые могут привести к деградации аккумулятора.

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