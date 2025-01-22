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Смартфон повністю завис — 6 причин і що з цим робити

22 січня 2025 09:12
Володимир Мололкін - редактор
Постійно зависає смартфон — як примусово перезавантажити iPhone та Android
Смартфон в руках. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Часом, навіть найсучасніші телефони можуть почати гальмувати й повільніше реагувати на команди. Користувач може зіткнутися з проблемою, коли пристрій перестає реагувати на натискання. Причин для цього може бути кілька.

Про це розповідає ТСН.

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Мобільний пристрій може почати гальмувати з кількох причин:

  • перевантаження програмами — при кожному виконанні процесів телефон використовує оперативну пам'ять. Якщо на пристрої одночасно відкрито багато додатків, оперативної пам'яті може не вистачити, що призводить до уповільнення роботи. Для розв'язання цієї проблеми рекомендується закрити додатки, якими не користуєтесь постійно. Варто також позбутися надлишкових фонових процесів, таких як програми для оптимізації пам'яті або видалення сміття;
  • накопичення кешу — тимчасові файли можуть не тільки займати пам'ять, але й впливати на стабільність роботи телефону. Регулярне очищення кешу допоможе покращити швидкість роботи пристрою. Для цього потрібно зайти в налаштування, обрати "Програми", а потім по черзі очистити кеш кожної програми;
  • недостатньо внутрішньої пам'яті — коли пам'ять пристрою майже заповнена, його робота сповільнюється. Щоб розв'язати цю проблему, слід звільнити місце, перемістивши файли або програми на SD-карту або в хмарне сховище;
  • програмний збій — якщо телефон періодично зависає через програмні помилки, перезавантаження може допомогти. Якщо проблема повторюється, варто звернутися до спеціалістів;
  • фізичні ушкодження — падіння або удари можуть призвести до відходу контактів або ламання важливих частин, що впливає на роботу пристрою;
  • віруси — якщо пристрій почав гальмувати, а також з'являються рекламні банери, можливо, причина криється в шкідливих програмах. Використовуйте антивірус для перевірки й видалення підозрілих застосунків.

Як перезавантажити телефон, який завис

Іноді телефон може зависати настільки сильно, що навіть стандартні дії не дають результату. У таких випадках варто здійснити примусове перезавантаження. 

Як перезавантажити iPhone

Для моделей до iPhone 6:

  • одночасно натискайте та утримуйте кнопку "Сон/Пробудження" та кнопку "Додому";
  • коли з'явиться логотип Apple, відпустіть обидві кнопки.

Для моделей з iOS 16 та пізніших:

  • натискайте та одразу відпускайте кнопку збільшення гучності;
  • натисніть та утримуйте бічну кнопку;
  • коли з'явиться логотип Apple, відпустіть бічну кнопку.

Як перезавантажити Android телефон

Для більшості Android-пристроїв дії такі:

  • затискайте одночасно три кнопки — кнопку регулювання гучності, кнопку живлення та кнопку Home (для пристроїв Samsung);
  • у разі необхідності, пристрій перезавантажиться.

Пам'ятайте, що в разі регулярних проблем з зависанням телефону варто звернутися до фахівців для детальної діагностики.

Нагадаємо, з купівлею нового смартфона старий пристрій залишається без діла. Є багато ідей, як можна використовувати попередній гаджет замість того, щоб викидати його.

Також ми писали, що на Android-смартфонах існують налаштування, увімкнувши які, можна значно покращити досвід користування пристроєм. Вони не змінюють спосіб використання гаджета, а лише роблять його зручнішим.

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