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Нове життя для старого смартфона — 6 ідей для використання

21 січня 2025 06:02
Володимир Мололкін - редактор
Нові можливості для старого смартфона — 6 ідей для корисного використання
Смартфон у руках. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

У світі швидкого розвитку технологій, коли нові моделі смартфонів з'являються майже щомісяця, перед багатьма постає питання — що робити зі старими пристроями? Замість того, щоб викидати свій старий гаджет, можна дати йому нове життя.

Про те, як можна використовувати старий смартфон, розповідає Espreso.TV.

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Старий смартфон ідеально підходить для використання як навігатор. Ви можете завантажити карти офлайн та використовувати їх без Інтернету. Завдяки додаткам, таким як Google Maps або Waze, гаджет стане зручним GPS-навігатором.

Крім того, старий телефон можна перетворити на відеореєстратор, встановивши додатки на кшталт AutoGuard Dash Cam чи DailyRoads Voyager. Все, що потрібно — тримач для смартфона та стабільне джерело живлення.

Домашня система безпеки

Перетворіть смартфон на камеру відеоспостереження. Завдяки додаткам AlfredCamera чи Manything ваш пристрій зможе передавати відео в реальному часі, сповіщати про рух у кадрі та зберігати записи. Це чудовий спосіб спостерігати за домашніми улюбленцями чи контролювати безпеку оселі.

Розумний пульт управління

Старий телефон можна використовувати для керування розумною технікою:

  • телевізорами;
  • системами освітлення;
  • кондиціонерами тощо.

Додатки, такі як Unified Remote або Mi Пульт від Xiaomi, дозволяють налаштувати смартфон як пульт дистанційного управління. Навіть якщо ваш пристрій не має інфрачервоного порту, технології Wi-Fi та Bluetooth забезпечать легке налаштування.

Музичний плеєр чи пристрій для читання

Старий смартфон може стати чудовим музичним плеєром. Завантажте улюблені треки, подкасти чи аудіокниги, або скористайтеся стрімінговими сервісами. Під'єднайте пристрій до аудіосистеми — і насолоджуйтеся музикою.

Також смартфон з великим екраном згодиться для читання книжок.

Резервний телефон

Якщо ви не хочете пов'язувати деякі дзвінки зі своїм основним номером, старий телефон можна використовувати як резервний пристрій. Просто придбайте нову SIM-карту, до того ж це сприятиме збереженню конфіденційності.

Накопичувач для файлів

Місткий та портативний накопичувач — таку роль може зіграти старий смартфон. Він може стати надійним сховищем для документів та медіафайлів. Так можна звільнити пам'ять на основному пристрої, а також забезпечити додатковий рівень безпеки файлів.

Нагадаємо, деякі ключові налаштування на Android-смартфонах можуть значно покращити досвід роботи. Вони не змінюють спосіб використання, а роблять його зручнішим.

Також ми писали, що деякі звички у заряджанні смартфонів можуть нашкодити пристрою. Наприклад, більшість користувачів звикли заряджати пристрої до 100% або залишати їх заряджатися на всю ніч.

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