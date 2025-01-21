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Новая жизнь для старого смартфона — 6 идей для использования

21 января 2025 06:02
Владимир Мололкин - редактор
Новые возможности для старого смартфона — 6 идей для полезного использования
Смартфон в руках. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

В мире быстрого развития технологий, когда новые модели смартфонов появляются почти каждый месяц, перед многими встает вопрос — что делать со старыми устройствами? Вместо того чтобы выбрасывать свой старый гаджет, можно дать ему новую жизнь.

О том, как можно использовать старый смартфон, рассказывает Espreso.TV.

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Навигационное устройство для авто

Старый смартфон идеально подходит для использования в качестве навигатора. Вы можете загрузить карты офлайн и использовать их без Интернета. Благодаря приложениям, таким как Google Maps или Waze, гаджет станет удобным GPS-навигатором.

Кроме того, старый телефон можно превратить в видеорегистратор, установив приложения вроде AutoGuard Dash Cam или DailyRoads Voyager. Все, что нужно — держатель для смартфона и стабильный источник питания.

Домашняя система безопасности

Превратите смартфон в камеру видеонаблюдения. Благодаря приложениям AlfredCamera или Manything ваше устройство сможет передавать видео в реальном времени, оповещать о движении в кадре и сохранять записи. Это отличный способ наблюдать за домашними любимцами или контролировать безопасность дома.

Умный пульт управления

Старый телефон можно использовать для управления умной техникой:

  • телевизорами;
  • системами освещения;
  • кондиционерами и т.д.

Приложения, такие как Unified Remote или Mi Пульт от Xiaomi, позволяют настроить смартфон как пульт дистанционного управления. Даже если ваше устройство не имеет инфракрасного порта, технологии Wi-Fi и Bluetooth обеспечат легкую настройку.

Музыкальный плеер или устройство для чтения

Старый смартфон может стать отличным музыкальным плеером. Загрузите любимые треки, подкасты или аудиокниги, или воспользуйтесь стриминговыми сервисами. Подключите устройство к аудиосистеме — и наслаждайтесь музыкой.

Также смартфон с большим экраном сгодится для чтения книг.

Резервный телефон

Если вы не хотите связывать некоторые звонки со своим основным номером, старый телефон можно использовать как резервное устройство. Просто приобретите новую SIM-карту, к тому же это будет способствовать сохранению конфиденциальности.

Накопитель для файлов

Вместительный и портативный накопитель — такую роль может сыграть старый смартфон. Он может стать надежным хранилищем для документов и медиафайлов. Так можно освободить память на основном устройстве, а также обеспечить дополнительный уровень безопасности файлов.

Напомним, некоторые ключевые настройки на Android-смартфонах могут значительно улучшить опыт работы. Они не меняют способ использования, а делают его более удобным.

Также мы писали, что некоторые привычки в зарядке смартфонов могут навредить устройству. Например, большинство пользователей привыкли заряжать устройства до 100% или оставлять их заряжаться на всю ночь.

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