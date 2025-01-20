Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Шість функцій, які варто увімкнути на кожному Android-смартфоні arrow

Шість функцій, які варто увімкнути на кожному Android-смартфоні

20 січня 2025 09:08
Володимир Мололкін - редактор
ТОП-6 функцій, які покращать роботу Android-смартфона — як увімкнути
Смартфон в руках. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Маючи справу з Android-пристроями, можна змінити кілька ключових налаштувань, щоб покращити свій досвід роботи. Ці параметри мають найбільший вплив на повсякденне використання пристроїв, незалежно від того, яка це модель смартфона. Вони не змінюють кардинально спосіб використання пристрою, але роблять його зручнішим.

Про це пише Android Police.

Читайте також:

Як покращити досвід використання Android-смартфона

Режим розробника для доступу до розширених налаштувань

Режим розробника відкриває доступ до багатьох нових опцій, зокрема налаштування швидкості анімації та прогнозованих жестів назад. Для цього потрібно:

  • відкрити додаток "Налаштування";
  • прокрутити вниз і вибрати "Про телефон";
  • натиснути "Інформація про ПЗ";
  • кілька разів натиснути "Номер збірки" (сім разів), доки не з'явиться повідомлення про активацію режиму розробника.

Тепер у налаштуваннях з'явиться новий пункт — "Параметри розробника".

Увімкнення прогнозованих жестів назад

Ця функція дозволяє бачити, до якого додатку чи екрану ви потрапите, виконуючи жест назад. Це зручна опція, додана в Android 14. Для цього потрібно:

  • увімкнути "Режим розробника";
  • відкрити "Налаштування";
  • обрати "Параметри розробника";
  • знайти й ввімкнути перемикач "Прогнозовані жести назад".

Хоча ця функція працює не у всіх додатках, вона значно покращує взаємодію з тими, які її підтримують.

Налаштування Night Light для зменшення синього світла

Функція корисна тим, хто любить читати перед сном. Автоматичне налаштування Night Light допомагає уникнути синього світла, яке може порушувати сон. Щоб увімкнути, необхідно:

  • відкрити "Налаштування";
  • перейти у розділ "Дисплей";
  • обрати "Захист очей" або "Фільтр синього світла";
  • налаштувати режим на "Від заходу до сходу сонця".

Це дозволяє автоматично змінювати теплоту кольорів, захищаючи очі.

Відкладання сповіщень для концентрації

Якщо додаток надсилає занадто багато сповіщень під час роботи, їх можна тимчасово відкласти, не вимикаючи повністю. Для цього потрібно:

  • відкрити "Налаштування";
  • перейти у розділ "Сповіщення";
  • обрати "Додаткові налаштування";
  • увімкнути функцію "Відкладання сповіщень".

Тепер ви зможете тимчасово вимикати сповіщення на 15 хвилин, 30 хвилин чи 2 години.

Автоматичне розблокування при введенні PIN-коду

Щоб швидше розблоковувати телефон, можна увімкнути автоматичне підтвердження PIN-коду без натискання "ОК". Необхідно виконати такі дії:

  • відкрити "Налаштування";
  • перейти у розділ "Екран блокування";
  • обрати "Тип блокування екрана";
  • налаштувати PIN-код і увімкнути опцію "Підтвердження PIN без натискання ОК".

Ця опція значно прискорює доступ до пристрою.

Прискорення анімацій для відчуття швидшої роботи

Зменшення часу анімацій створює ілюзію швидшого пристрою, навіть якщо продуктивність не змінюється. Щоб увімкнути, необхідно:

  • увімкнути "Режим розробника";
  • відкрити "Параметри розробника" у налаштуваннях;
  • знайти "Швидкість анімації вікна", "Швидкість переходів" та "Швидкість анімації об'єктів";
  • змінити кожну опцію на 0.5x.

Це подвоїть швидкість анімації вашого телефону, створюючи ілюзію швидкого та чутливого пристрою.

Нагадаємо, для користувачів телефонів стає все важливішим вміти розпізнавати шахрайські дзвінки. Деякі ознаки мобільних номерів дозволять зрозуміти, чи варто відповідати на виклик.

Також ми писали, що деякі опції сучасних смартфонів можуть знижувати швидкість та час автономної роботи. Їх відключення дозволить пристрою працювати довше та ефективніше.

Android телефони гаджети смартфон поради

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:21 Болгарин на Одещині робив українцям паспорти Молдови

11:20 Нікуди не піду — Байден зробив заяву у свій останній робочий день

11:05 Кримінальне покарання ФОП — за яку суму боргу загрожує в'язниця

11:03 Фіндопомога від NRC — хто з українців отримає гроші у січні

11:02 Понад 10 спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:48 Ледь не впали під кригу — на Одещині зі ставка врятували дітей

10:45 Скільки станцій метро у Києві — цікаві факти про підземку

10:43 Зеленський вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту

10:24 Стан ТЦК на Одещині — у мережі зʼявилося шокуюче відео

10:22 У Києві затримали людей, які готували вбивство заступника Ляшка

11:21 Болгарин на Одещині робив українцям паспорти Молдови

11:20 Нікуди не піду — Байден зробив заяву у свій останній робочий день

11:05 Кримінальне покарання ФОП — за яку суму боргу загрожує в'язниця

11:03 Фіндопомога від NRC — хто з українців отримає гроші у січні

11:02 Понад 10 спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:48 Ледь не впали під кригу — на Одещині зі ставка врятували дітей

10:45 Скільки станцій метро у Києві — цікаві факти про підземку

10:43 Зеленський вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту

10:24 Стан ТЦК на Одещині — у мережі зʼявилося шокуюче відео

10:22 У Києві затримали людей, які готували вбивство заступника Ляшка

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати