ТОП-6 функцій, які покращать роботу Android-смартфона — як увімкнути

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Маючи справу з Android-пристроями, можна змінити кілька ключових налаштувань, щоб покращити свій досвід роботи. Ці параметри мають найбільший вплив на повсякденне використання пристроїв, незалежно від того, яка це модель смартфона. Вони не змінюють кардинально спосіб використання пристрою, але роблять його зручнішим.

Про це пише Android Police.

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Режим розробника для доступу до розширених налаштувань

Режим розробника відкриває доступ до багатьох нових опцій, зокрема налаштування швидкості анімації та прогнозованих жестів назад. Для цього потрібно:

відкрити додаток "Налаштування";

прокрутити вниз і вибрати "Про телефон";

натиснути "Інформація про ПЗ";

кілька разів натиснути "Номер збірки" (сім разів), доки не з'явиться повідомлення про активацію режиму розробника.

Тепер у налаштуваннях з'явиться новий пункт — "Параметри розробника".

Увімкнення прогнозованих жестів назад

Ця функція дозволяє бачити, до якого додатку чи екрану ви потрапите, виконуючи жест назад. Це зручна опція, додана в Android 14. Для цього потрібно:

увімкнути "Режим розробника";

відкрити "Налаштування";

обрати "Параметри розробника";

знайти й ввімкнути перемикач "Прогнозовані жести назад".

Хоча ця функція працює не у всіх додатках, вона значно покращує взаємодію з тими, які її підтримують.

Налаштування Night Light для зменшення синього світла

Функція корисна тим, хто любить читати перед сном. Автоматичне налаштування Night Light допомагає уникнути синього світла, яке може порушувати сон. Щоб увімкнути, необхідно:

відкрити "Налаштування";

перейти у розділ "Дисплей";

обрати "Захист очей" або "Фільтр синього світла";

налаштувати режим на "Від заходу до сходу сонця".

Це дозволяє автоматично змінювати теплоту кольорів, захищаючи очі.

Відкладання сповіщень для концентрації

Якщо додаток надсилає занадто багато сповіщень під час роботи, їх можна тимчасово відкласти, не вимикаючи повністю. Для цього потрібно:

відкрити "Налаштування";

перейти у розділ "Сповіщення";

обрати "Додаткові налаштування";

увімкнути функцію "Відкладання сповіщень".

Тепер ви зможете тимчасово вимикати сповіщення на 15 хвилин, 30 хвилин чи 2 години.

Автоматичне розблокування при введенні PIN-коду

Щоб швидше розблоковувати телефон, можна увімкнути автоматичне підтвердження PIN-коду без натискання "ОК". Необхідно виконати такі дії:

відкрити "Налаштування";

перейти у розділ "Екран блокування";

обрати "Тип блокування екрана";

налаштувати PIN-код і увімкнути опцію "Підтвердження PIN без натискання ОК".

Ця опція значно прискорює доступ до пристрою.

Прискорення анімацій для відчуття швидшої роботи

Зменшення часу анімацій створює ілюзію швидшого пристрою, навіть якщо продуктивність не змінюється. Щоб увімкнути, необхідно:

увімкнути "Режим розробника";

відкрити "Параметри розробника" у налаштуваннях;

знайти "Швидкість анімації вікна", "Швидкість переходів" та "Швидкість анімації об'єктів";

змінити кожну опцію на 0.5x.

Це подвоїть швидкість анімації вашого телефону, створюючи ілюзію швидкого та чутливого пристрою.

Нагадаємо, для користувачів телефонів стає все важливішим вміти розпізнавати шахрайські дзвінки. Деякі ознаки мобільних номерів дозволять зрозуміти, чи варто відповідати на виклик.

Також ми писали, що деякі опції сучасних смартфонів можуть знижувати швидкість та час автономної роботи. Їх відключення дозволить пристрою працювати довше та ефективніше.