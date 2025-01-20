ТОП-6 функций, которые улучшат работу Android-смартфона — как включить

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Имея дело с Android-устройствами, можно изменить несколько ключевых настроек, чтобы улучшить свой опыт работы. Эти параметры имеют наибольшее влияние на повседневное использование устройств, независимо от того, какая это модель смартфона. Они не меняют кардинально способ использования устройства, но делают его более удобным.

Об этом пишет Android Police.

Читайте также:

Как улучшить опыт использования Android-смартфона

Режим разработчика для доступа к расширенным настройкам

Режим разработчика открывает доступ ко многим новым опциям, включая настройку скорости анимации и прогнозируемых жестов назад. Для этого вам нужно:

открыть приложение "Настройки";

прокрутить вниз и выбрать "О телефоне";

нажать "Информация о ПО";

несколько раз нажать "Номер сборки" (семь раз), пока не появится сообщение об активации режима разработчика.

Теперь в настройках появится новый пункт — "Параметры разработчика".

Включение прогнозируемых жестов назад

Эта функция позволяет видеть, к какому приложению или экрану вы попадете, выполняя жест назад. Это удобная опция, добавленная в Android 14. Для этого нужно:

включить "Режим разработчика";

открыть "Настройки";

избрать "Параметры разработчика";

найти и включить переключатель "Прогнозируемые жесты назад".

Хотя эта функция работает не во всех приложениях, она значительно улучшает взаимодействие с теми, которые ее поддерживают.

Настройка Night Light для уменьшения синего света

Функция полезна тем, кто любит читать перед сном. Автоматическая настройка Night Light помогает избежать синего света, который может нарушать сон. Чтобы включить, необходимо:

открыть "Настройки";

перейти в раздел "Дисплей";

избрать "Защита глаз" или "Фильтр синего света";

настроить режим на "От заката до восхода солнца".

Это позволяет автоматически менять теплоту цветов, защищая глаза.

Откладывание уведомлений для концентрации

Если приложение отправляет слишком много уведомлений во время работы, их можно временно отложить, не выключая полностью. Для этого нужно:

открыть "Настройки";

перейти в раздел "Оповещения";

избрать "Дополнительные настройки";

включить функцию "Откладывание уведомлений".

Теперь вы сможете временно выключать уведомления на 15 минут, 30 минут или 2 часа.

Автоматическая разблокировка при вводе PIN-кода

Чтобы быстрее разблокировать телефон, можно включить автоматическое подтверждение PIN-кода без нажатия "ОК". Необходимо выполнить следующие действия:

открыть "Настройки";

перейти в раздел "Экран блокировки";

избрать "Тип блокировки экрана";

настроить PIN-код и включить опцию "Подтверждение PIN без нажатия ОК".

Эта опция значительно ускоряет доступ к устройству.

Ускорение анимаций для ощущения более быстрой работы

Уменьшение времени анимаций создает иллюзию более быстрого устройства, даже если производительность не меняется. Чтобы включить, необходимо:

включить "Режим разработчика";

открыть "Параметры разработчика" в настройках;

найти "Скорость анимации окна", "Скорость переходов" и "Скорость анимации объектов";

изменить каждую опцию на 0.5x.

Это удвоит скорость анимации вашего телефона, создавая иллюзию быстрого и чувствительного устройства.

Напомним, для пользователей телефонов становится все важнее уметь распознавать мошеннические звонки. Некоторые признаки мобильных номеров позволят понять, стоит ли отвечать на вызов.

Также мы писали, что некоторые опции современных смартфонов могут снижать скорость и время автономной работы. Их отключение позволит устройству работать дольше и эффективнее.