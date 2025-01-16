Як розпізнати шахрайський дзвінок — цифри в номері, які повинні насторожити

Телефон в руках. Фото: Freepik

У часи, коли мобільні телефони стали невід'ємною частиною життя, розпізнати небажаний або шахрайський дзвінок стає все важливіше. Хоча 20 років тому за номером можна було визначити навіть район абонента, сьогодні телефонія працює через інтернет, і це ускладнює ідентифікацію. Проте деякі ознаки допоможуть зрозуміти, чи варто відповідати на вхідний виклик.

Про це розповідає Радіо Трек.

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Код країни

Перші цифри після знака "+" є кодом країни. Зазвичай це три цифри, хоча бувають і винятки — одна, дві або чотири цифри. Наприклад, Німеччина має код +49, а Україні належить код +380.

Якщо номер починається з коду іншої країни, дзвінок тарифікуватиметься як міжнародний. Приймати такі виклики слід обережно, особливо якщо у вас немає знайомих або справ за кордоном.

Київські стаціонарні номери

Код +380 (44) належить стаціонарним телефонам Києва. Проте саме з таких номерів часто телефонують спамери.

Якщо ви не проживаєте у Києві чи області, дзвінок з великою ймовірністю буде небажаним. Однак, якщо ви мешкаєте у столиці, це може бути дзвінок від державних органів або інших установ.

Коди мобільних операторів

Українські мобільні оператори мають свої коди:

Vodafone — +380 50, +380 66, +380 95, +380 99.

Київстар — +380 67, +380 68, +380 96, +380 97, +380 98.

Lifecell — +380 63, +380 73, +380 93.

Звертайте увагу на ці цифри після +380. Незвичайні або невідомі коди можуть свідчити про шахрайство.

Короткі номери

Особливу обережність варто проявляти при дзвінках на короткі номери. Такі номери зазвичай використовують банки, мобільні оператори або інші великі організації. Якщо ви не впевнені у надійності компанії, краще утриматися від виклику.

Дзвінки через месенджери

Дзвінки через месенджери, такі як Viber або Telegram, також заслуговують уваги. Рекламники або шахраї часто використовують саме такі способи зв'язку. Якщо номер невідомий, відповідати на виклик не варто.

Нагадаємо, користувачі щодня отримують безліч повідомлень на своїх смартфонах. Деякі з них можуть містити корисну інформацію, тоді як інші можуть становити певну загрозу для приватних даних.

Також ми писали, що деякі користувачі звикли носити в чохлі смартфона необхідні речі. Однак варто знати, що інколи ці предмети можуть завдати шкоди вашому пристрою.