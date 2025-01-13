Як розпізнати, що смартфон зламали — 10 тривожних сигналів

Чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Freepik

Сучасні смартфони — це багатофункціональні пристрої, здатні виконувати найрізноманітніші завдання — від банківських операцій до керування розумним будинком. Проте така залежність від гаджетів може стати загрозою, якщо ваш пристрій зламає кіберзлочинець. Незалежно від того, чи користуєтесь ви бюджетним смартфоном або преміальним пристроєм, ваш Android-гаджет може стати мішенню для фішингових посилань, шкідливих програм, атак "людина посередині", SIM-клонування чи небезпечної зарядки (juice jacking).

Про ознаки зламу смартфона розповідає Android Police.

Читайте також:

Незнайомі програми

Якщо на вашому телефоні з'явилися додатки, які ви не встановлювали, це може бути ознакою злому. Хоча не всі незнайомі програми є шкідливими — часто це може бути так зване "bloatware", встановлене виробником, — слід перевірити, чи не є додаток небезпечним. За потреби видаліть його.

Незвичні налаштування

Якщо ви помітили зміни в налаштуваннях, наприклад, доступ до камери чи мікрофона, який раніше був заблокований, це може свідчити про те, що хакер намагається слідкувати за вами.

Швидкий розряд батареї

Швидке падіння заряду батареї без очевидних причин може бути викликане шкідливими додатками, які працюють у фоновому режимі.

Підозрілі сповіщення про входи

Якщо ви отримуєте повідомлення про підозрілі спроби входу в облікові записи, це може бути спробою хакера отримати доступ до вашої інформації.

Невідомі витрати

Неавторизовані списання в Google Play або банківські платежі є серйозним сигналом. Перевірте транзакції та зверніться до підтримки.

Високий рівень використання даних

Якщо ваше споживання мобільного інтернету різко зросло без змін у звичках, це може бути ознакою злому. Якщо хакер має доступ до вашого телефону, високе використання даних може бути результатом запуску програм або перегляду.

Спам-вікна

Вікна, що спливають, в програмах дратують, але зазвичай вони нешкідливі, а іноді й корисні. Однак, якщо ваш пристрій містить зловмисне програмне забезпечення, хакери можуть використовувати рекламне програмне забезпечення для створення спливаючих вікон із фішинговими посиланнями.

Часті збої

Постійні аварійні завершення роботи пристрою або додатків можуть свідчити про злом. Хоча ці проблеми можуть бути наслідком несправності апаратного забезпечення, програмних помилок або застарілих програм, ви не можете виключити злом.

Нагрівання пристрою

Незвичайний нагрів телефону, особливо під час мінімального використання, може бути спричинений роботою шкідливих додатків. Шкідливі програми, що працюють у фоновому режимі, вимагають обчислювальної потужності та можуть перегрівати ваш телефон, навіть якщо ви ним активно не користуєтеся.

Зниження продуктивності

Якщо ваш смартфон різко почав працювати повільніше, це може бути наслідком роботи шкідливих програм. Якщо ви не впевнені, що спричиняє сповільнення роботи вашого телефону на Android, спробуйте методи усунення несправностей, наприклад перезапустіть пристрій і звільніть місце для зберігання. Зазвичай це має значення, якщо проблема виникає через застаріле програмне забезпечення або помилки.

Нагадаємо, щодня наші смартфони отримують чимало повідомлень, які іноді можуть містити корисну інформацію, а інші становлять певну загрозу для користувача. Шахраї можуть використовувати їх, щоб отримати доступ до приватних даних або грошей.

Також ми писали, що зараз питання безпеки приватних даних стає більш актуальним. Більшість вважає, що кнопкові телефони можуть допомогти зберегти конфіденційність на відміну від смартфонів.