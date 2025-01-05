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Можна заробити більше — що врахувати перед продажем смартфона

5 січня 2025 16:55
Володимир Мололкін - редактор
Як вигідно продати старий смартфон — поради, які підвищать ваш дохід
Смартфон на столі підтримується пальцем. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Після купівлі нового смартфона без діла залишається минулий пристрій. Його продаж може стати вигідною справою, якщо врахувати ключові фактори, які впливають на його ціну та попит.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як вигідно можна продати вживаний смартфон.

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Підготуйте комплект смартфона

У першу чергу потрібно подбати про те, щоб пристрій знаходився у стані, близькому до ідеального. Відчистіть його від пилу, бруду та знайдіть повний комплект, який був на момент купівлі смартфона. А саме:

  • оригінальну упаковку;
  • зарядний пристрій;
  • аксесуари.

До телефонів, які продаються повним комплектом, можна додати до вартості, а також значно підвищити довіру покупців.

Не забудьте зробити резервну копію даних та виконати скидання до заводських налаштувань, щоб зберегти свої дані та підготувати пристрій для нового власника.

Проведіть оцінку стану смартфона

На цінність пристрою суттєво впливає відсутність подряпин, тріщин та інших пошкоджень. Потрібно чесно вказувати всі дефекти в описі, щоб уникнути непорозумінь з покупцями.  

Важливо переконатися, що всі функції смартфона працюють справно. Потенційні покупці будуть ставити питання щодо акумулятора, камери та інших компонентів.  

Визначте конкурентну ціну

Звісно, поставити будь-яку ціну на смартфон не вийде, тому важливо досліджувати ціни на аналогічні моделі старих смартфонів на ринку. Так можна встановити реалістичну ціну для вашого пристрою. У будь-якому разі, ви можете ставити трохи завищену ціну, щоб коли з вами почнуть торгуватися, ви не втратили зайвий дохід.

Такі бренди, як Apple, дуже довго зберігають свою вартість на ринку. Наприклад, вживаний iPhone може коштувати дорожче, ніж смартфон на Android із подібними характеристиками, який надійшов у продаж пізніше.

Подбайте про оформлення оголошення

Якщо хочете, щоб потенційний покупець звернув увагу саме на ваше оголошення, варто подбати про якісні фотографії. Зробіть їх чіткими, детальними та з різних ракурсів, щоб повністю висвітлити стан смартфона та комплектацію.  

Точно вказуйте технічні характеристики, стан пристрою, наявність гарантії та причину продажу. По-перше, так ви підвищите довіру покупців, а по-друге, уникнете зайвих запитань, якщо заздалегідь вкажете всю інформацію в описі.  

Виберіть платформи для продажу

В Україні є чимало платформ, де можна виставляти різні речі на продаж. Найпопулярнішим є OLX, і рекомендується використовувати саме цей сайт, оскільки так ви залучите максимальну аудиторію.  

Також можна скористатися програмою обміну (Trade-In). Деякі магазини пропонують знижки при купівлі нового пристрою, якщо ви обмінюєте в них свій старий смартфон. Однак варто враховувати, що їхня вартість оцінки може бути нижчою, ніж при прямому продажу.

Підберіть вдалий час продажу

На перший погляд, це не так очевидно, однак сезонність також впливає на вартість смартфона. Найкращим часом для продажу може стати святковий період або перед початком навчального року. Якщо запланувати продаж у такі періоди, можна значно підвищити шанси на вигідну угоду.

Нагадаємо, сучасні пристрої дозволяють оцифровувати документи у реальному часі. Для цього не потрібне додаткове програмне забезпечення, оскільки процес здійснюється через вбудовані програми на iOS та Android.

Також ми писали, що користувачі щодня отримують безліч повідомлень на свої смартфони. Проте не всі знають, що деякі з них можуть нести шкоду, і їх потрібно обов'язково видаляти, щоб шахраї не змогли заволодіти приватною інформацією або викрасти гроші.

OLX гроші телефони смартфон поради продаж

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