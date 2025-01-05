Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Можно заработать больше — что учесть перед продажей смартфона arrow

Можно заработать больше — что учесть перед продажей смартфона

5 января 2025 16:55
Владимир Мололкин - редактор
Как выгодно продать старый смартфон — советы, которые повысят ваш доход
Смартфон на столе поддерживается пальцем. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

После покупки нового смартфона без дела остается предыдущее устройство. Его продажа может стать выгодным делом, если учесть ключевые факторы, которые влияют на его цену и спрос.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как выгодно можно продать подержанный смартфон.

Читайте также:

Подготовьте комплект смартфона

В первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы устройство находилось в состоянии, близком к идеальному. Отчистите его от пыли, грязи и найдите полный комплект, который был на момент покупки смартфона. А именно:

  • оригинальную упаковку;
  • зарядное устройство;
  • аксессуары.

К телефонам, которые продаются полным комплектом, можно прибавить к стоимости, а также значительно повысить доверие покупателей.

Не забудьте сделать резервную копию данных и выполнить сброс до заводских настроек, чтобы сохранить свои данные и подготовить устройство для нового владельца.

Проведите оценку состояния смартфона

На ценность устройства существенно влияет отсутствие царапин, трещин и других повреждений. Нужно честно указывать все дефекты в описании, чтобы избежать недоразумений с покупателями.

Важно убедиться, что все функции смартфона работают исправно. Потенциальные покупатели будут задавать вопросы относительно аккумулятора, камеры и других компонентов.

Определите конкурентную цену

Естественно, поставить любую цену на смартфон не получится, поэтому важно исследовать цены на аналогичные модели подержанных смартфонов на рынке. Так можно установить реалистичную цену для вашего устройства. В любом случае вы можете ставить немного завышенную цену, чтобы когда с вами начнут торговаться, вы не потеряли лишний доход.

Такие бренды, как Apple, очень долго сохраняют свою стоимость на рынке. Например, подержанный iPhone может стоить дороже, чем смартфон на Android с подобными характеристиками, который поступил в продажу позже.

Позаботьтесь об оформлении объявления

Если хотите, чтобы потенциальный покупатель обратил внимание именно на ваше объявление, стоит позаботиться о качественных фотографиях. Сделайте их четкими, детальными и с разных ракурсов, чтобы полностью осветить состояние смартфона и комплектацию.

Точно указывайте технические характеристики, состояние устройства, наличие гарантии и причину продажи. Во-первых, так вы повысите доверие покупателей, а во-вторых, избежите лишних вопросов, если заранее укажете всю информацию в описании.

Выберите платформы для продажи

В Украине есть немало платформ, где можно выставлять различные вещи на продажу. Самым популярным является OLX, и рекомендуется использовать именно этот сайт, поскольку так вы привлечете максимальную аудиторию.

Также можно воспользоваться программой обмена (Trade-In). Некоторые магазины предлагают скидки при покупке нового устройства, если вы обмениваете в них свой старый смартфон. Однако стоит учитывать, что их стоимость оценки может быть ниже, чем при прямой продаже.

Подберите удачное время продажи

На первый взгляд, это не так очевидно, однако сезонность также влияет на стоимость смартфона. Лучшим временем для продажи может стать праздничный период или перед началом учебного года. Если запланировать продажу в такие периоды, можно значительно повысить шансы на выгодную сделку.

Напомним, современные устройства позволяют оцифровывать документы в реальном времени. Для этого не требуется дополнительное программное обеспечение, поскольку процесс осуществляется через встроенные программы на iOS и Android.

Также мы писали, что пользователи ежедневно получают множество сообщений на свои смартфоны. Однако не все знают, что некоторые из них могут нести вред, и их нужно обязательно удалять, чтобы мошенники не смогли завладеть приватной информацией или украсть деньги.

OLX деньги телефоны смартфон советы продажа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:40 Зимы и не видно — синоптики рассказали о погоде в Одессе

17:35 Заметет и заморозит — прогноз от Укргидрометцентра на завтра

17:20 Выплаты в декрете — какая минимальная и максимальная сумма в 2025

17:15 Пробки и ДТП — ситуация на трассе Одесса-Рени затруднена

17:10 Поддержка армии — Садовый возмутился сокращению бюджета Львова

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

17:05 Зеленский взял на контроль ситуацию в 155-й бригаде, — Бутусов

16:55 Можно заработать больше — что учесть перед продажей смартфона

16:51 В Китае ширится похожий на COVID-19 вирус — главное о нем

16:45 В Приднестровье планируют отключить воду людям

16:32 Заготовка дров — где категорически нельзя рубить сухостой в 2025

17:40 Зимы и не видно — синоптики рассказали о погоде в Одессе

17:35 Заметет и заморозит — прогноз от Укргидрометцентра на завтра

17:20 Выплаты в декрете — какая минимальная и максимальная сумма в 2025

17:15 Пробки и ДТП — ситуация на трассе Одесса-Рени затруднена

17:10 Поддержка армии — Садовый возмутился сокращению бюджета Львова

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

17:05 Зеленский взял на контроль ситуацию в 155-й бригаде, — Бутусов

16:55 Можно заработать больше — что учесть перед продажей смартфона

16:51 В Китае ширится похожий на COVID-19 вирус — главное о нем

16:45 В Приднестровье планируют отключить воду людям

16:32 Заготовка дров — где категорически нельзя рубить сухостой в 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья