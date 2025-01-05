Как выгодно продать старый смартфон — советы, которые повысят ваш доход

Смартфон на столе поддерживается пальцем. Фото: Freepik

После покупки нового смартфона без дела остается предыдущее устройство. Его продажа может стать выгодным делом, если учесть ключевые факторы, которые влияют на его цену и спрос.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как выгодно можно продать подержанный смартфон.

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Подготовьте комплект смартфона

В первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы устройство находилось в состоянии, близком к идеальному. Отчистите его от пыли, грязи и найдите полный комплект, который был на момент покупки смартфона. А именно:

оригинальную упаковку;

зарядное устройство;

аксессуары.

К телефонам, которые продаются полным комплектом, можно прибавить к стоимости, а также значительно повысить доверие покупателей.

Не забудьте сделать резервную копию данных и выполнить сброс до заводских настроек, чтобы сохранить свои данные и подготовить устройство для нового владельца.

Проведите оценку состояния смартфона

На ценность устройства существенно влияет отсутствие царапин, трещин и других повреждений. Нужно честно указывать все дефекты в описании, чтобы избежать недоразумений с покупателями.

Важно убедиться, что все функции смартфона работают исправно. Потенциальные покупатели будут задавать вопросы относительно аккумулятора, камеры и других компонентов.

Определите конкурентную цену

Естественно, поставить любую цену на смартфон не получится, поэтому важно исследовать цены на аналогичные модели подержанных смартфонов на рынке. Так можно установить реалистичную цену для вашего устройства. В любом случае вы можете ставить немного завышенную цену, чтобы когда с вами начнут торговаться, вы не потеряли лишний доход.

Такие бренды, как Apple, очень долго сохраняют свою стоимость на рынке. Например, подержанный iPhone может стоить дороже, чем смартфон на Android с подобными характеристиками, который поступил в продажу позже.

Позаботьтесь об оформлении объявления

Если хотите, чтобы потенциальный покупатель обратил внимание именно на ваше объявление, стоит позаботиться о качественных фотографиях. Сделайте их четкими, детальными и с разных ракурсов, чтобы полностью осветить состояние смартфона и комплектацию.

Точно указывайте технические характеристики, состояние устройства, наличие гарантии и причину продажи. Во-первых, так вы повысите доверие покупателей, а во-вторых, избежите лишних вопросов, если заранее укажете всю информацию в описании.

Выберите платформы для продажи

В Украине есть немало платформ, где можно выставлять различные вещи на продажу. Самым популярным является OLX, и рекомендуется использовать именно этот сайт, поскольку так вы привлечете максимальную аудиторию.

Также можно воспользоваться программой обмена (Trade-In). Некоторые магазины предлагают скидки при покупке нового устройства, если вы обмениваете в них свой старый смартфон. Однако стоит учитывать, что их стоимость оценки может быть ниже, чем при прямой продаже.

Подберите удачное время продажи

На первый взгляд, это не так очевидно, однако сезонность также влияет на стоимость смартфона. Лучшим временем для продажи может стать праздничный период или перед началом учебного года. Если запланировать продажу в такие периоды, можно значительно повысить шансы на выгодную сделку.

Напомним, современные устройства позволяют оцифровывать документы в реальном времени. Для этого не требуется дополнительное программное обеспечение, поскольку процесс осуществляется через встроенные программы на iOS и Android.

Также мы писали, что пользователи ежедневно получают множество сообщений на свои смартфоны. Однако не все знают, что некоторые из них могут нести вред, и их нужно обязательно удалять, чтобы мошенники не смогли завладеть приватной информацией или украсть деньги.