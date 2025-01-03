Не носіть ці речі у чохлі зі смартфоном — вони можуть нашкодити пристрою

Смартфон поруч із прозорим чохлом. Фото: Freepik

Смартфон давно став невіднятною частиною нашого життя. Ми носимо його скрізь, часто у чохлі, разом з іншими необхідними речами. Проте не всі знають, що деякі з цих предметів можуть завдати шкоди вашому гаджету або навіть створити небезпеку для вас.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які речі не можна носити у чохлі разом з телефоном.

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Банківські картки

Популярна звичка тримати банківську картку у чохлі смартфона може виявитися серйозною помилкою. Якщо ваша картка має магнітну смугу, вона дуже чутлива до електромагнітного випромінювання, яке постійно генерує ваш телефон під час роботи: дзвінків, передачі даних, використання GPS, Wi-Fi та Bluetooth. Постійний контакт може призвести до пошкодження даних на магнітній смузі, аж до повного розмагнічування картки, що зробить її непридатною до використання.

Гроші

Розміщення грошей у чохлі смартфона є поганою звичкою. По-перше, це підвищує ризик втратити одразу дві цінні речі, якщо ваш телефон вкрадуть. По-друге, контакт грошей із телефоном може сприяти його перегріванню, що негативно впливає на роботу пристрою.

Ключі та інші металеві речі

Такі предмети здатні подряпати екран смартфона або пошкодити корпус. У випадку різкого руху ці предмети можуть завдати більш серйозних пошкоджень гаджета.

Магніти

Іноді вони використовуються для фіксації телефону в автомобілі, але також небезпечні. Вони можуть впливати на сигнал смартфона або спричиняти інші пошкодження.

Їжа

Тримати їжу поруч із телефоном не рекомендується з гігієнічних міркувань. Телефон є одним із найбрудніших предметів, адже на ньому накопичуються мікроби та бактерії. Контакт їжі з телефоном може стати причиною забруднення продуктів, що особливо небезпечно під час приймання їжі.

Окрім речей у чохлі, важливо звернути увагу на те, де саме ви зберігаєте телефон. Наприклад, задня кишеня може спричинити проблеми із суглобами чи спиною, а розміщення телефону під подушкою може призвести до перегріву пристрою, що в окремих випадках стає причиною пожежі. Крім того, це негативно впливає на якість вашого сну.

Нагадаємо, користувачі все частіше турбуються про безпеку своїх приватних даних. Вважається, що кнопкові телефони можуть допомогти зберегти конфіденційність.

Також ми писали, що більшість повідомлень, які надходять на смартфон щодня, можуть нести шкоду користувачам. Шахраї можуть використовувати деякі з них, щоб заволодіти приватною інформацією або викрасти гроші.