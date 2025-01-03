Не носите эти вещи в чехле со смартфоном — они могут навредить устройству

Смартфон рядом с прозрачным чехлом. Фото: Freepik

Смартфон давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы носим его везде, часто в чехле, вместе с другими необходимыми вещами. Однако не все знают, что некоторые из этих предметов могут нанести вред вашему гаджету или даже создать опасность для вас.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие вещи нельзя носить в чехле вместе с телефоном.

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Банковские карты

Популярная привычка держать банковскую карту в чехле смартфона может оказаться серьезной ошибкой. Если ваша карта имеет магнитную полосу, она очень чувствительна к электромагнитному излучению, которое постоянно генерирует ваш телефон во время работы: звонков, передачи данных, использования GPS, Wi-Fi и Bluetooth. Постоянный контакт может привести к повреждению данных на магнитной полосе, вплоть до полного размагничивания карты, что сделает ее непригодной к использованию.

Деньги

Размещение денег в чехле смартфона является дурной привычкой. Во-первых, это повышает риск потерять сразу две ценные вещи, если ваш телефон украдут. Во-вторых, контакт денег с телефоном может способствовать его перегреванию, что негативно влияет на работу устройства.

Ключи и другие металлические вещи

Такие предметы способны поцарапать экран смартфона или повредить корпус. В случае резкого движения эти предметы могут нанести более серьезные повреждения гаджету.

Магниты

Иногда они используются для фиксации телефона в автомобиле, но также опасны. Они могут влиять на сигнал смартфона или вызывать другие повреждения.

Еда

Держать еду рядом с телефоном не рекомендуется по гигиеническим соображениям. Телефон является одним из самых грязных предметов, ведь на нем накапливаются микробы и бактерии. Контакт пищи с телефоном может стать причиной загрязнения продуктов, что особенно опасно во время приема пищи.

Кроме вещей в чехле, важно обратить внимание на то, где именно вы храните телефон. Например, задний карман может вызвать проблемы с суставами или спиной, а размещение телефона под подушкой может привести к перегреву устройства, что в отдельных случаях становится причиной пожара. Кроме того, это негативно влияет на качество вашего сна.

Напомним, пользователи все чаще беспокоятся о безопасности своих приватных данных. Считается, что кнопочные телефоны могут помочь сохранить конфиденциальность.

Также мы писали, что большинство сообщений, которые поступают на смартфон ежедневно, могут нести вред пользователям. Мошенники могут использовать некоторые из них, чтобы завладеть частной информацией или похитить деньги.