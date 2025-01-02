Кнопкові телефони проти смартфонів — чи справді вони безпечніші

Кнопковий телефон в руці. Фото: скриншот/YouTube

У сучасному світі питання безпеки особистих даних стає дедалі актуальнішим. Багато користувачів вважають, що кнопкові телефони є більш захищеними від прослуховування порівняно зі смартфонами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи справді кнопкові телефони захищають дані користувачів.

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Оператори можуть прослуховувати дзвінки

Неважливо, чи у вас кнопковий телефон, чи смартфон, основна вразливість полягає в самій інфраструктурі мобільного зв'язку. Оператори мають технічні інструменти, які дозволяють відстежувати дзвінки, місцеперебування та текстові повідомлення абонентів. Таким чином, за наявності спеціального обладнання прослуховуванню піддається майже будь-який пристрій.

Кнопкові телефони не підтримують більшість додатків

Але все ж кнопкові пристрої мають певні переваги. Наприклад, вони не підтримують встановлення більшості додатків, через що знижується ризик заразити телефон шкідливим програмним забезпеченням. Тобто з кнопковим телефоном в руках можна не турбуватися про те, що він буде вразливим до атак зловмисників, спрямованих на отримання доступу до приватних даних.

Більшість кнопкових телефонів не мають інструментів для відстеження

Більшість кнопкових телефонів не мають постійного підключення до інтернету та вбудованих GPS-модулів. Через це вони надають набагато менше можливостей для відстеження місцеперебування користувача в реальному часі. Для тих, хто турбується про конфіденційність свого пересування, такий момент може стати перевагою.

Нагадаємо, серед багатьох користувачів кнопкові телефони знову повертаються в моду. Більшість моделей на ринку можуть запропонувати користувачам простоту та надійність, а також можуть замінити деякі смартфони.

Також ми писали, що кнопкові телефони досі зберігають актуальність на ринку, поповнюючи його новими моделями. Деякі кнопкові альтернативи можна розглянути для ролі резервного пристрою.