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Стоит ли выбрать кнопочный телефон для защиты данных в 2025 году

2 января 2025 09:12
Владимир Мололкин - редактор
Кнопочные телефоны против смартфонов — действительно ли они более безопасны
Кнопочный телефон в руке. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

В современном мире вопрос безопасности личных данных становится все более актуальным. Многие пользователи считают, что кнопочные телефоны более защищены от прослушивания по сравнению со смартфонами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, действительно ли кнопочные телефоны защищают данные пользователей.

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Операторы могут прослушивать звонки

Неважно, у вас кнопочный телефон или смартфон, основная уязвимость заключается в самой инфраструктуре мобильной связи. Операторы имеют технические инструменты, позволяющие отслеживать звонки, местонахождение и текстовые сообщения абонентов. Таким образом, при наличии специального оборудования прослушиванию подвергается почти любое устройство.

Кнопочные телефоны не поддерживают большинство приложений

Но все же кнопочные устройства обладают определенными преимуществами. К примеру, они не поддерживают установку большинства приложений, из-за чего снижается риск заразить телефон вредоносным программным обеспечением. То есть с кнопочным телефоном в руках можно не беспокоиться, что он будет уязвим к атакам злоумышленников, направленных на получение доступа к приватным данным.

Большинство кнопочных телефонов не имеют инструментов для отслеживания

У большинства кнопочных телефонов нет постоянного подключения к интернету и встроенных GPS-модулей. Поэтому они предоставляют гораздо меньше возможностей для отслеживания местоположения пользователя в реальном времени. Для тех, кто заботится о конфиденциальности передвижения, такой момент может стать преимуществом.

Напомним, среди многих пользователей кнопочные телефоны снова возвращаются в моду. Большинство моделей на рынке могут предложить пользователям простоту и надежность, а также заменить некоторые смартфоны.

Также мы писали, что кнопочные телефоны все еще сохраняют актуальность на рынке, пополняя его новыми моделями. Некоторые кнопочные альтернативы можно рассмотреть в качестве резервного устройства.

телефоны технологии смартфон кибербезопасность безопасность кнопочные телефоны

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