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Кнопкові телефони, які замінять смартфон — 5 найкращих моделей

30 грудня 2025 09:22
Володимир Мололкін - редактор
Кнопкові телефони з функціями смартфонів — 5 найкращих моделей 2024 року
Сучасний кнопковий телефон. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

Кнопкові телефони знову набувають популярності, поєднуючи класичний дизайн і сучасні функції звичних смартфонів. Зараз вони можуть запропонувати користувачам простоту у використанні, довговічність та доступ до необхідних цифрових сервісів.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 5 моделей кнопкових телефонів, які можуть замінити смартфон.

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Nokia 3210 4G

Легендарна модель повернулася на ринок з підтримкою 4G та Bluetooth.

Телефон оснащений містким акумулятором на 1450 мАг, що забезпечує кілька днів автономної роботи, та має попередньо встановлену гру "Змійка".

Скромний набір інтерфейсів складається з роз'єму USB Type-C у нижній частині та роз'єму 3,5 мм у верхній частині. Пристрій отримав екран роздільною здатністю 240x320 пікселів та діагоналлю 2,4 дюйма. Він має чудові кути огляду — зображення не пливе, не вицвітає, а опукла лінза лише додає йому шарму та нагадує про старі добрі часи кнопкових телефонів Nokia з монохромними екранами.

AGM M9 4G

Міцний кнопковий телефон на базі Android з підтримкою 4G. Оснащений яскравим дисплеєм, гучним динаміком та містким акумулятором, що робить його надійним вибором для активних користувачів.

Безумовним плюсом AGM M9 є його міцний корпус, що відповідає стандартам IP68 і MIL-STD-810G. Телефон не просто захищений від води та пилу, а й здатний витримувати занурення під воду. Сучасний роз'єм USB Type-C для заряджання та місткість акумулятора на рівні 1000 мАг забезпечують не лише зручність у використанні, а й тривалий час автономної роботи.

Любителям музики припаде до смаку наявність аудіороз'єму та підтримка карт microSD, вбудоване FM-радіо і підтримка Bluetooth. Крім цього, вбудований потужний LED-ліхтарик додає функціональності в найрізноманітніших сценаріях використання.

Nokia 6310 (2024)

Оновлена версія класичної моделі з підтримкою сучасних технологій. Телефон має зручний інтерфейс, довгий час роботи від батареї та базові функції смартфона.

Він отримав дисплей QVGA IPS на 2,8 дюйма, а також змінний акумулятор місткістю 1450 мАг, який може пропрацювати в режимі очікування до 27 днів без підзарядки.

Розваги включають відому гру "Змійка" та бездротове FM-радіо, яке можна слухати без гарнітури. Крім того, телефон має Bluetooth 5.0, 0,3-мегапіксельну камеру, роз'єм для навушників 3,5 мм і порт USB Type-C.

Nokia 110 4G (2024)

Ще одна модель з підтримкою 4G, що здатна забезпечити швидкий доступ до інтернету. Оснащена базовими функціями смартфона, такими як браузер та музичний плеєр, що робить пристрій чудовим вибором для тих, хто шукає просте, але функціональний рішення.

Nokia 110 4G має 2-дюймовий TFT LCD-дисплей, 128 Мб оперативної пам'яті, 64 Мб вбудованої пам'яті, слот для карт microSD, камеру на задній панелі, порт USB-C і знімний акумулятор місткістю 1000 мАг.

JioPhone Prima 2

Сучасний кнопковий телефон з підтримкою 4G та базових функцій смартфона.

JioPhone Prima 2 має екран QVGA розміром 2,4 дюйма з роздільною здатністю 320х240 пікселів. Основою апарату став неназваний процесор Qualcomm, який працює разом з 512 Мб оперативної пам'яті. Місткість накопичувача становить 4 Гб. За допомогою карти microSD її можна збільшити до 128 Гб. Тильна камера має сенсор на 0,3 Мп, а працює все від акумулятора місткістю 2000 мАг.

На пристрої підтримується робота додатків YouTube і Google Assistant.

Нагадаємо, деякі кнопкові телефони стали частиною нашої історії, а деякі колекціонери досі женуться за ними на аукціонах. Кожна модель такого пристрою пропонувала інновації, а більшість з них отримали культовий статус.

Також ми писали, що на ринку досі з'являються моделі сучасних кнопкових телефонів. Вони чудово підходять тим, хто втомився від смартфонів та хоче обрати простоту і надійність.

телефони ринок технології смартфон характеристики кнопкові телефони

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