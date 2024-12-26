5 найкращих моделей кнопкових телефонів, які варто розглянути для купівлі у 2025 році

Кнопки знову в тренді — 5 моделей телефонів для покупки у 2025
Цікаво, що великі виробники мобільних пристроїв досі випускають на ринок кнопкові телефони. Вони залишаються актуальними серед людей похилого віку, дітей та тих, хто втомився від смартфонів і цінує простоту та надійність.
Сайт Новини.LIVE зібрав 5 найкращих моделей таких пристроїв, які варто розглянути у 2025 році.
Який кнопковий телефон купити у 2025 році
Nokia 235 4G (2024)
Цей сучасний кнопковий телефон поєднує компактний дизайн, підтримку 4G та міцний корпус.
Завдяки потужному акумулятору пристрій працює кілька днів без підзарядки, що особливо важливо для тривалих поїздок чи використання в умовах з обмеженим доступом до електромережі. Модель оснащена камерою на 2 МП, Bluetooth для бездротового підключення та улюбленою грою "Змійка".
AGM M6
Модель створена для екстремальних умов експлуатації, має захист IP68, IP69K і MIL-STD-810H.
Телефон витримує удари, пил, воду та екстремальні температури. Завдяки акумулятору на 2500 мАг забезпечує до 6 днів у режимі очікування або 15 годин розмов. Оснащений стереодинаміком потужністю до 109 дБ та екраном із захистом Gorilla Glass 5.0.
Nokia 225 4G (2 SIM)
Ідеальний вибір для тих, хто хоче використовувати кнопковий телефон для звичайного спілкування та доступу до соцмереж.
Пристрій підтримує 4G, має якісне FM-радіо та преміальний дизайн корпусу з глянсовим покриттям.
UleFone Armor Mini 3
Ця модель підходить для екстремальних умов завдяки захисту IP68.
Потужний акумулятор на 2000 мАг забезпечує до тижня роботи без підзарядки. Телефон має великі кнопки, яскравий дисплей і підтримує дві SIM-карти.
Nokia 2660 Flip
Телефон-розкладачка з двома екранами: основним 2,8-дюймовим і зовнішнім для сповіщень.
Пристрій працює на операційній системі KaiOS, має кнопку екстреного виклику, FM-радіо, Bluetooth і слот для карт microSD. Акумулятор забезпечує до 26 днів у режимі очікування.
Кнопкові телефони продовжують залишатися потрібними завдяки своїй довговічності, простоті та доступній ціні. Обираючи модель, звертайте увагу на функціонал, який відповідатиме вашим потребам, хай то гучний дзвінок, довгий час автономної роботи чи підтримка 4G.
Нагадаємо, кнопкові телефони повертають свою популярність на ринку. Такі компанії, як Nokia, продовжують випускати нові моделі подібних пристроїв.
Також ми писали, що більшість характеристик смартфонів наповнені маркетинговими хитрощами. Важливо пам'ятати, що не всі цифри в описі пристрою варті уваги.
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