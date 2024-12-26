5 найкращих моделей кнопкових телефонів, які варто розглянути для купівлі у 2025 році

Кнопковий телефон. Фото: скриншот/YouTube

Цікаво, що великі виробники мобільних пристроїв досі випускають на ринок кнопкові телефони. Вони залишаються актуальними серед людей похилого віку, дітей та тих, хто втомився від смартфонів і цінує простоту та надійність.

Сайт Новини.LIVE зібрав 5 найкращих моделей таких пристроїв, які варто розглянути у 2025 році.

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Nokia 235 4G (2024)

Цей сучасний кнопковий телефон поєднує компактний дизайн, підтримку 4G та міцний корпус.

Кнопковий телефон Nokia 235 4G. Фото: ek.ua

Завдяки потужному акумулятору пристрій працює кілька днів без підзарядки, що особливо важливо для тривалих поїздок чи використання в умовах з обмеженим доступом до електромережі. Модель оснащена камерою на 2 МП, Bluetooth для бездротового підключення та улюбленою грою "Змійка".

AGM M6

Модель створена для екстремальних умов експлуатації, має захист IP68, IP69K і MIL-STD-810H.

Кнопковий телефон AGM M6. Фото: ek.ua

Телефон витримує удари, пил, воду та екстремальні температури. Завдяки акумулятору на 2500 мАг забезпечує до 6 днів у режимі очікування або 15 годин розмов. Оснащений стереодинаміком потужністю до 109 дБ та екраном із захистом Gorilla Glass 5.0.

Nokia 225 4G (2 SIM)

Ідеальний вибір для тих, хто хоче використовувати кнопковий телефон для звичайного спілкування та доступу до соцмереж.

Кнопковий телефон Nokia 225 4G Dual Sim. Фото: ek.ua

Пристрій підтримує 4G, має якісне FM-радіо та преміальний дизайн корпусу з глянсовим покриттям.

UleFone Armor Mini 3

Ця модель підходить для екстремальних умов завдяки захисту IP68.

Кнопковий телефон UleFone Armor Mini 3. Фото: ek.ua

Потужний акумулятор на 2000 мАг забезпечує до тижня роботи без підзарядки. Телефон має великі кнопки, яскравий дисплей і підтримує дві SIM-карти.

Nokia 2660 Flip

Телефон-розкладачка з двома екранами: основним 2,8-дюймовим і зовнішнім для сповіщень.

Кнопковий телефон Nokia 2660 Flip. Фото: ek.ua

Пристрій працює на операційній системі KaiOS, має кнопку екстреного виклику, FM-радіо, Bluetooth і слот для карт microSD. Акумулятор забезпечує до 26 днів у режимі очікування.

Кнопкові телефони продовжують залишатися потрібними завдяки своїй довговічності, простоті та доступній ціні. Обираючи модель, звертайте увагу на функціонал, який відповідатиме вашим потребам, хай то гучний дзвінок, довгий час автономної роботи чи підтримка 4G.

Нагадаємо, кнопкові телефони повертають свою популярність на ринку. Такі компанії, як Nokia, продовжують випускати нові моделі подібних пристроїв.

Також ми писали, що більшість характеристик смартфонів наповнені маркетинговими хитрощами. Важливо пам'ятати, що не всі цифри в описі пристрою варті уваги.