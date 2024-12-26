5 лучших моделей кнопочных телефонов, которые стоит рассмотреть для покупки в 2025 году

Кнопки снова в тренде — 5 моделей телефонов для покупки в 2025
Интересно, что крупные производители мобильных устройств до сих пор выпускают на рынок кнопочные телефоны. Они остаются актуальными среди пожилых людей, детей и тех, кто устал от смартфонов и ценит простоту и надежность.
Сайт Новини.LIVE собрал 5 лучших моделей таких устройств, которые стоит рассмотреть в 2025 году.
Какой кнопочный телефон купить в 2025 году
Nokia 235 4G (2024)
Этот современный кнопочный телефон сочетает в себе компактный дизайн, поддержку 4G и прочный корпус.
Благодаря мощному аккумулятору устройство работает несколько дней без подзарядки, что особенно важно для длительных поездок или использования в условиях ограниченного доступа к сети. Модель оснащена камерой 2 МП, Bluetooth для беспроводного подключения и любимой игрой "Змейка".
AGM M6
Модель предназначена для экстремальных условий эксплуатации, имеет защиту IP68, IP69K и MIL-STD-810H.
Телефон выдерживает удары, пыль, воду и экстремальные температуры. Благодаря аккумулятору на 2500 мАч обеспечивает до 6 дней в режиме ожидания или 15 часов разговора. Оснащен стереодинамиком мощностью до 109 дБ и экраном с защитой Gorilla Glass 5.0.
Nokia 225 4G (2 SIM)
Идеальный выбор для тех, кто хочет использовать кнопочный телефон для обычного общения и доступа к соцсетям.
Устройство поддерживает 4G, имеет качественное FM-радио и премиальный дизайн корпуса с глянцевым покрытием.
UleFone Armor Mini 3
Эта модель подходит для экстремальных условий благодаря защите IP68.
Мощный аккумулятор на 2000 мАч обеспечивает до недели без подзарядки. Телефон имеет большие кнопки, яркий дисплей и поддерживает две SIM-карты.
Nokia 2660 Flip
Телефон-раскладушка с двумя экранами: основным 2,8-дюймовым и внешним для уведомлений.
Устройство работает на операционной системе KaiOS, имеет кнопку экстренного вызова, FM-радио, Bluetooth и слот для карт microSD. Аккумулятор обеспечивает до 26 дней в режиме ожидания.
Кнопочные телефоны продолжают оставаться нужными благодаря своей долговечности, простоте и доступной цене. Выбирая модель, обращайте внимание на функционал, отвечающий вашим потребностям, будь то громкий звонок, долгое время автономной работы или поддержка 4G.
Напомним, кнопочные телефоны возвращают свою популярность на рынке. Такие компании, как Nokia, продолжают производить новые модели подобных устройств.
Также мы писали, что большинство характеристик смартфонов наполнены маркетинговыми уловками. Важно помнить, что не все цифры в описании устройства заслуживают внимания.
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