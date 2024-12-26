5 лучших моделей кнопочных телефонов, которые стоит рассмотреть для покупки в 2025 году

Кнопочный телефон. Фото: скриншот/YouTube

Интересно, что крупные производители мобильных устройств до сих пор выпускают на рынок кнопочные телефоны. Они остаются актуальными среди пожилых людей, детей и тех, кто устал от смартфонов и ценит простоту и надежность.

Сайт Новини.LIVE собрал 5 лучших моделей таких устройств, которые стоит рассмотреть в 2025 году.

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Nokia 235 4G (2024)

Этот современный кнопочный телефон сочетает в себе компактный дизайн, поддержку 4G и прочный корпус.

Кнопочный телефон Nokia 235 4G. Фото: ek.ua

Благодаря мощному аккумулятору устройство работает несколько дней без подзарядки, что особенно важно для длительных поездок или использования в условиях ограниченного доступа к сети. Модель оснащена камерой 2 МП, Bluetooth для беспроводного подключения и любимой игрой "Змейка".

AGM M6

Модель предназначена для экстремальных условий эксплуатации, имеет защиту IP68, IP69K и MIL-STD-810H.

Кнопочный телефон AGM M6. Фото: ek.ua

Телефон выдерживает удары, пыль, воду и экстремальные температуры. Благодаря аккумулятору на 2500 мАч обеспечивает до 6 дней в режиме ожидания или 15 часов разговора. Оснащен стереодинамиком мощностью до 109 дБ и экраном с защитой Gorilla Glass 5.0.

Nokia 225 4G (2 SIM)

Идеальный выбор для тех, кто хочет использовать кнопочный телефон для обычного общения и доступа к соцсетям.

Кнопочный телефон Nokia 225 4G Dual Sim. Фото: ek.ua

Устройство поддерживает 4G, имеет качественное FM-радио и премиальный дизайн корпуса с глянцевым покрытием.

UleFone Armor Mini 3

Эта модель подходит для экстремальных условий благодаря защите IP68.

Кнопочный телефон UleFone Armor Mini 3. Фото: ek.ua

Мощный аккумулятор на 2000 мАч обеспечивает до недели без подзарядки. Телефон имеет большие кнопки, яркий дисплей и поддерживает две SIM-карты.

Nokia 2660 Flip

Телефон-раскладушка с двумя экранами: основным 2,8-дюймовым и внешним для уведомлений.

Кнопочный телефон Nokia 2660 Flip. Фото: ek.ua

Устройство работает на операционной системе KaiOS, имеет кнопку экстренного вызова, FM-радио, Bluetooth и слот для карт microSD. Аккумулятор обеспечивает до 26 дней в режиме ожидания.

Кнопочные телефоны продолжают оставаться нужными благодаря своей долговечности, простоте и доступной цене. Выбирая модель, обращайте внимание на функционал, отвечающий вашим потребностям, будь то громкий звонок, долгое время автономной работы или поддержка 4G.

Напомним, кнопочные телефоны возвращают свою популярность на рынке. Такие компании, как Nokia, продолжают производить новые модели подобных устройств.

Также мы писали, что большинство характеристик смартфонов наполнены маркетинговыми уловками. Важно помнить, что не все цифры в описании устройства заслуживают внимания.