Культові кнопкові телефони — чи можна знайти легендарні моделі у 2025 році

Кнопковий телефон Nokia 3310 в руці. Фото: скриншот/YouTube

Кнопкові телефони — це не лише пристрої, які викликають почуття ностальгії та є надійними альтернативами сучасним смартфонам, але й частина нашої історії. Коли вони вперше випускалися на ринок, за кожною моделлю стояли інновації, а деякі з них отримали культовий статус завдяки своїй унікальності.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які кнопкові телефони стали культовими.

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Nokia 3310

Немає на планеті людини, яка б не чула про цю легенду. Модель стала справжнім еталоном міцності.

Кнопковий телефон Nokia 3310. Фото: eBay

Його легендарна батарея могла працювати тижнями, а корпус витримував найсуворіші умови. Ним кололи горіхи, кидали з багатоповерхівок, переїжджали танками й ще знущалися так, як тільки могли.

У 2017 році на ринку з'явилася оновлена версія Nokia 3310, але за оригінальною моделлю досі женуться деякі колекціонери.

У 2025 році цю модель можна буде знайти на барахольних ринках, на OLX, а за кордоном доведеться шукати на eBay.

Motorola Razr V3

Символ елегантності 2000-х — Motorola Razr V3.

Кнопковий телефон Motorola Razr V3. Фото: eBay

Він мав тонкий корпус, металеве покриття та інноваційний на той час дизайн. На той час саме ним виділявся телефон серед усіх зірок.

Цей ретро-телефон можна знайти на OLX, а ціни починаються від 1300 грн, залежно від стану.

Sony Ericsson K750i

Музичний плеєр та фотоапарат в одному корпусі. На той час він мав інноваційну камеру на 2 МП.

Кнопковий телефон Sony Ericsson k750i. Фото: eBay

У 2005 році багато хто мріяв отримати такий пристрій, особливо молодь, яка прагнула універсального гаджета.

Пошукати його можна на OLX або у спеціалізованих магазинах, де продають уживану техніку, однак знайти його в гарному стані досить складно.

BlackBerry Bold 9000

Статусний телефон серед бізнесменів на той час. Виділявся він QWERTY-клавіатурою та можливістю швидкого доступу до електронної пошти.

Кнопковий телефон Blackberry Bold 9000. Фото: eBay

Навіть зараз його дизайн викликає велику повагу серед любителів ретро-телефонів.

Компанія вже пішла з ринку, а знайти цю модель телефону можна на інтернет-аукціонах по типу eBay або на OLX. Знайти його в Україні у гарному стані зараз майже неможливо.

Siemens S55

Цей був один з перших телефонів, який отримав кольоровий екран та мав можливість передавати мультимедійні файли через ІЧ-порт.

Кнопковий телефон Siemens S55. Фото: eBay

За допомогою додаткового модуля QuickPic, який під'єднувався у роз'єм для заряджання, його можна було перетворити на справжній фотоапарат.

Знайти телефон можна на eBay та OLX, на сьогодні багато моделей збереглося майже в ідеальному стані.

Нагадаємо, більшість користувачів прагнуть простоти та надійності, а тому обирають собі кнопкові телефони. Компанія Nokia є однією з тих, хто продовжує задовольняти ринок подібними пристроями.

Також ми писали, що для тих, хто не готовий відмовлятися від свого смартфона, хорошим варіантом буде обрати кнопковий телефон як запасний. Такий пристрій чудово може взяти на себе роль резервного мобільника.