Культовые кнопочные телефоны — можно ли найти легендарные модели в 2025 году

Кнопочный телефон Nokia 3310 в руке. Фото: скриншот/YouTube

Кнопочные телефоны — это не только устройства, вызывающие чувство ностальгии и надежные альтернативы современным смартфонам, но и часть нашей истории. Когда они впервые выпускались на рынок, за каждой моделью стояли инновации, а некоторые получили культовый статус благодаря своей уникальности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие кнопочные телефоны стали культовыми.

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Nokia 3310

Нет на планете человека, который не слышал бы об этой легенде. Модель стала подлинным эталоном прочности.

Кнопочный телефон Nokia 3310. Фото: eBay

Его легендарная батарея могла работать неделями, а корпус выдерживал самые строгие условия. Ним кололи орехи, бросали с многоэтажек, переезжали танками и еще издевались так, как только могли.

В 2017 году на рынке появилась обновленная версия Nokia 3310, но за оригинальной моделью до сих пор гонятся некоторые коллекционеры.

В 2025 году эту модель можно будет найти на барахольных рынках, на OLX, а за границей придется искать на eBay.

Motorola Razr V3

Символ элегантности 2000-х — Motorola Razr V3.

Кнопочный телефон Motorola Razr V3. Фото: eBay

Он имел тонкий корпус, металлическое покрытие и инновационный дизайн. К тому времени именно им выделялся телефон среди всех звезд.

Этот ретро-телефон можно найти на OLX, а цены начинаются от 1300 грн в зависимости от состояния.

Sony Ericsson K750i

Музыкальный проигрыватель и фотоаппарат в одном корпусе. К тому времени у него была инновационная камера на 2 МП.

Кнопочный телефон Sony Ericsson k750i. Фото: eBay

В 2005 году многие мечтали получить такое устройство, особенно молодежь, которая стремилась к универсальному гаджету.

Поискать его можно на OLX или в специализированных магазинах, где продают б/у технику, однако найти его в хорошем состоянии довольно сложно.

BlackBerry Bold 9000

Статусный телефон среди бизнесменов в то время. Выделялся QWERTY-клавиатурой и возможностью быстрого доступа к электронной почте.

Кнопочный телефон Blackberry Bold 9000. Фото: eBay

Даже сейчас его дизайн внушает большое уважение среди любителей ретро-телефонов.

Компания уже ушла с рынка, а найти эту модель можно на интернет-аукционах по типу eBay или на OLX. Найти его в Украине в хорошем состоянии сейчас почти невозможно.

Siemens S55

Это был один из первых телефонов, получивший цветной экран и имеющий возможность передавать мультимедийные файлы через ИК-порт.

Кнопочный телефон Siemens S55. Фото: eBay

С помощью дополнительного модуля QuickPic, который подключался к разъему для зарядки, его можно было превратить в настоящий фотоаппарат.

Найти телефон можно на eBay и OLX, на сегодня многие модели сохранились почти в идеальном состоянии.

Напомним, большинство пользователей стремятся к простоте и надежности, а потому выбирают себе кнопочные телефоны. Компания Nokia является одной из тех, кто продолжает удовлетворять рынок подобным устройствам.

Также мы писали, что для тех, кто не готов отказываться от своего смартфона, хорошим вариантом будет выбрать кнопочный телефон в качестве запасного. Такое устройство отлично может взять на себя роль резервного мобильника.