Кнопочные телефоны с функциями смартфонов — 5 лучших моделей 2024 года

Современный кнопочный телефон. Фото: скриншот/YouTube

Кнопочные телефоны снова приобретают популярность, сочетая классический дизайн и современные функции привычных смартфонов. Сейчас они могут предложить пользователям простоту использования, долговечность и доступ к необходимым цифровым сервисам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 5 моделях кнопочных телефонов, которые могут заменить смартфон.

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Nokia 3210 4G

Легендарная модель вернулась на рынок с поддержкой 4G и Bluetooth.

Телефон оснащен вместительным аккумулятором на 1450 мАч, что обеспечивает несколько дней автономной работы и имеет предварительно установленную игру "Змейка".

Скромный набор интерфейсов состоит из разъема USB Type-C в нижней части и разъема 3,5 мм в верхней части. Устройство получило экран разрешением 240x320 пикселей и диагональю 2,4 дюйма. У него прекрасные углы обзора — изображение не плывет, не выцветает, а выпуклая линза только придает ему шарм и напоминает о старых добрых временах кнопочных телефонов Nokia с монохромными экранами.

AGM M9 4G

Прочный кнопочный телефон на базе Android с поддержкой 4G. Оснащен ярким дисплеем, громким динамиком и емким аккумулятором, что делает его надежным выбором для активных пользователей.

Безусловным плюсом AGM M9 является его крепкий корпус, отвечающий стандартам IP68 и MIL-STD-810G. Телефон не просто защищен от воды и пыли, но способен выдерживать погружение под воду. Современный разъем USB Type-C для зарядки и емкость аккумулятора на уровне 1000 мАч обеспечивают не только удобство в использовании, но и длительное время автономной работы.

Любителям музыки придется по вкусу наличие аудиоразъема и поддержка карт microSD, встроенное FM-радио и поддержка Bluetooth. Кроме этого, встроенный мощный LED-фонарик придает функциональности в самых разных сценариях использования.

Nokia 6310 (2024)

Обновленная версия классической модели с поддержкой современных технологий. У телефона есть удобный интерфейс, долгое время работы от батареи и базовые функции смартфона.

Он получил QVGA дисплей IPS на 2,8 дюйма, а также сменный аккумулятор емкостью 1450 мАч, который может проработать в режиме ожидания до 27 дней без подзарядки.

Развлечения включают в себя известную игру "Змейка" и беспроводное FM-радио, которое можно слушать без мини-гарнитуры. Кроме того, у телефона есть Bluetooth 5.0, 0,3-мегапиксельная камера, разъем для наушников 3,5 мм и порт USB Type-C.

Nokia 110 4G (2024)

Еще одна модель с поддержкой 4G, способная обеспечить быстрый доступ в интернет. Оснащена базовыми функциями смартфона, такими как браузер и музыкальный плеер, что делает устройство отличным выбором для ищущих простое, но функциональное решение.

Nokia 110 4G имеет 2-дюймовый TFT LCD-дисплей, 128 Мб оперативной памяти, 64 Мб встроенной памяти, слот для карт microSD, камеру на задней панели, USB-C порт и съемный аккумулятор емкостью 1000 мАч.

JioPhone Prima 2

Современный кнопочный телефон с поддержкой 4G и базовых функций смартфона.

JioPhone Prima 2 имеет экран QVGA размером 2,4 дюйма с разрешением 320х240 пикселей. Основой аппарата стал неназванный процессор Qualcomm, работающий вместе с 512 Мб оперативной памяти. Емкость накопителя составляет 4 Гб. С помощью карты microSD ее можно увеличить до 128 Гб. Тыльная камера имеет сенсор на 0,3 Мп, а работает от аккумулятора емкостью 2000 мАч.

На устройстве поддерживается работа приложений YouTube и Google Assistant.

Напомним, некоторые кнопочные телефоны стали частью нашей истории, а некоторые коллекционеры до сих пор гонятся за ними на аукционах. Каждая модель такого устройства предлагала инновации, а большинство из них получили культовый статус.

Также мы писали, что на рынке появляются модели современных кнопочных телефонов. Они отлично подходят тем, кто устал от смартфонов и хочет выбрать простоту и надежность.