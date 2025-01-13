Как распознать, что смартфон взломали — 10 тревожных сигналов

Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Freepik

Современные смартфоны — это многофункциональные устройства, способные выполнять самые разные задачи — от банковских операций до управления умным домом. Однако такая зависимость от гаджетов может стать угрозой, если ваше устройство взломает киберпреступник. Независимо от того, пользуетесь ли вы бюджетным смартфоном или премиальным устройством, ваш Android-гаджет может стать мишенью для фишинговых ссылок, вредоносных программ, атак "человек посередине", SIM-клонирования или опасной зарядки (juice jacking).

О признаках взлома смартфона рассказывает Android Police.

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Неназванные приложения

Если на вашем телефоне появились приложения, которые вы не устанавливали, это может быть признаком взлома. Хотя не все незнакомые программы являются вредоносными — часто это может быть так называемое "bloatware", установленное производителем, — следует проверить, не является ли приложение опасным. При необходимости удалите его.

Непривычные настройки

Если вы заметили изменения в настройках, например, доступ к камере или микрофону, который ранее был заблокирован, это может свидетельствовать, что хакер пытается следить за вами.

Быстрый разряд батареи

Быстрое падение заряда батареи без очевидных причин может быть вызвано вредоносными приложениями, работающими в фоновом режиме.

Подозрительные оповещения о входах

Если вы получаете уведомления о подозрительных попытках входа в учетные записи, это может быть попыткой хакера получить доступ к вашей информации.

Неизвестные расходы

Неавторизованные списания в Google Play или банковские платежи являются серьезным сигналом. Проверьте транзакции и обратитесь в поддержку.

Высокий уровень использования данных

Если ваше потребление мобильного интернета резко возросло без изменений в привычках, это может быть признаком взлома. Если хакер имеет доступ к вашему телефону, высокое использование данных может быть результатом запуска приложений или просмотра.

Спам-окна

Всплывающие окна в программах раздражают, но обычно они безвредны, а иногда и полезны. Однако, если ваше устройство содержит вредоносное программное обеспечение, хакеры могут использовать рекламное программное обеспечение для создания всплывающих окон с фишинговыми ссылками.

Частые сбои

Постоянные аварийные завершения работы устройства или приложений могут свидетельствовать о взломе. Хотя эти проблемы могут быть следствием неисправности аппаратного обеспечения, программных ошибок или устаревших программ, вы не можете исключить взлом.

Нагрев устройства

Необычный нагрев телефона, особенно при минимальном использовании, может быть вызван работой вредоносных приложений. Вредоносные приложения, работающие в фоновом режиме, требуют вычислительной мощности и могут перегревать ваш телефон, даже если вы им активно не пользуетесь.

Снижение производительности

Если ваш смартфон резко начал работать медленнее, это может быть следствием работы вредоносных программ. Если вы не уверены, что вызывает замедление работы вашего телефона на Android, попробуйте методы устранения неисправностей, например перезапустите устройство и освободите место для хранения. Обычно это имеет значение, если проблема возникает из-за устаревшего программного обеспечения или ошибок.

Напомним, ежедневно наши смартфоны получают много сообщений, которые иногда могут содержать полезную информацию, а другие представляют определенную угрозу для пользователя. Мошенники могут использовать их, чтобы получить доступ к частным данным или деньгам.

Также мы писали, что сейчас вопрос безопасности частных данных становится более актуальным. Большинство считает, что кнопочные телефоны могут помочь сохранить конфиденциальность в отличие от смартфонов.