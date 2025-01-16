Как распознать мошеннический звонок — цифры в номере, которые должны насторожить

Телефон в руках. Фото: Freepik

Во времена, когда мобильные телефоны стали неотъемлемой частью жизни, распознать нежелательный или мошеннический звонок становится все важнее. Хотя 20 лет назад по номеру можно было определить даже район абонента, сегодня телефония работает через интернет, и это усложняет идентификацию. Тем не менее некоторые признаки помогут понять, стоит ли отвечать на входящий вызов.

Об этом рассказывает Радио Трек.

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Код страны

Первые цифры после знака "+" являются кодом страны. Обычно это три цифры, хотя бывают и исключения — одна, две или четыре цифры. Например, Германия имеет код +49, а Украине принадлежит код +380.

Если номер начинается с кода другой страны, звонок будет тарифицироваться как международный. Принимать такие вызовы следует осторожно, особенно если у вас нет знакомых или дел за границей.

Киевские стационарные номера

Код +380 (44) принадлежит стационарным телефонам Киева. Однако именно с таких номеров часто звонят спамеры.

Если вы не проживаете в Киеве или области, звонок с большой вероятностью будет нежелательным. Однако, если вы живете в столице, это может быть звонок от государственных органов или других учреждений.

Коды мобильных операторов

Украинские мобильные операторы имеют свои коды:

Vodafone — +380 50, +380 66, +380 95, +380 99.

Киевстар — +380 67, +380 68, +380 96, +380 97, +380 98.

Lifecell — +380 63, +380 73, +380 93.

Обращайте внимание на эти цифры после +380. Необычные или неизвестные коды могут свидетельствовать о мошенничестве.

Короткие номера

Особую осторожность стоит проявлять при звонках на короткие номера. Такие номера обычно используют банки, мобильные операторы или другие крупные организации. Если вы не уверены в надежности компании, лучше воздержаться от вызова.

Звонки через мессенджеры

Звонки через мессенджеры, такие как Viber или Telegram, также заслуживают внимания. Рекламщики или мошенники часто используют именно такие способы связи. Если номер неизвестен, отвечать на вызов не стоит.

Напомним, пользователи ежедневно получают множество сообщений на своих смартфонах. Некоторые из них могут содержать полезную информацию, тогда как другие могут представлять определенную угрозу для частных данных.

Также мы писали, что некоторые пользователи привыкли носить в чехле смартфона необходимые вещи. Однако стоит знать, что иногда эти предметы могут нанести вред вашему устройству.