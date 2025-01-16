Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать arrow

Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать

16 января 2025 09:17
Владимир Мололкин - редактор
Как распознать мошеннический звонок — цифры в номере, которые должны насторожить
Телефон в руках. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Во времена, когда мобильные телефоны стали неотъемлемой частью жизни, распознать нежелательный или мошеннический звонок становится все важнее. Хотя 20 лет назад по номеру можно было определить даже район абонента, сегодня телефония работает через интернет, и это усложняет идентификацию. Тем не менее некоторые признаки помогут понять, стоит ли отвечать на входящий вызов.

Об этом рассказывает Радио Трек.

Читайте также:

Код страны

Первые цифры после знака "+" являются кодом страны. Обычно это три цифры, хотя бывают и исключения — одна, две или четыре цифры. Например, Германия имеет код +49, а Украине принадлежит код +380.

Если номер начинается с кода другой страны, звонок будет тарифицироваться как международный. Принимать такие вызовы следует осторожно, особенно если у вас нет знакомых или дел за границей.

Киевские стационарные номера

Код +380 (44) принадлежит стационарным телефонам Киева. Однако именно с таких номеров часто звонят спамеры.

Если вы не проживаете в Киеве или области, звонок с большой вероятностью будет нежелательным. Однако, если вы живете в столице, это может быть звонок от государственных органов или других учреждений.

Коды мобильных операторов

Украинские мобильные операторы имеют свои коды:

  • Vodafone — +380 50, +380 66, +380 95, +380 99.
  • Киевстар — +380 67, +380 68, +380 96, +380 97, +380 98.
  • Lifecell — +380 63, +380 73, +380 93.

Обращайте внимание на эти цифры после +380. Необычные или неизвестные коды могут свидетельствовать о мошенничестве.

Короткие номера

Особую осторожность стоит проявлять при звонках на короткие номера. Такие номера обычно используют банки, мобильные операторы или другие крупные организации. Если вы не уверены в надежности компании, лучше воздержаться от вызова.

Звонки через мессенджеры

Звонки через мессенджеры, такие как Viber или Telegram, также заслуживают внимания. Рекламщики или мошенники часто используют именно такие способы связи. Если номер неизвестен, отвечать на вызов не стоит.

Напомним, пользователи ежедневно получают множество сообщений на своих смартфонах. Некоторые из них могут содержать полезную информацию, тогда как другие могут представлять определенную угрозу для частных данных.

Также мы писали, что некоторые пользователи привыкли носить в чехле смартфона необходимые вещи. Однако стоит знать, что иногда эти предметы могут нанести вред вашему устройству.

телефоны смартфон звонки безопасность мобильные операторы полезные советы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:57 Отключения света в Одессе — кого коснется

09:57 Воздушные силы отразили российскую атаку дронами — где был прилет

09:48 Стало известно, кто из Руха едет на сборы с Карпатами

09:34 Движение поездов метро по мостам во время тревог — заявление КГВА

09:29 Садовый выписал премию чиновнице горсовета — стала известна сумма

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:29 Авто и две квартиры — НАПК взялась за дочь одесского депутата

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать

08:59 Врачи предупредили, что метапневмовирус часто возникает у детей

08:59 ВСУ отбили 124 атаки за сутки — что происходит на фронте

08:45 Украинцам дают еще одну субсидию в 2025 году — кто получит

09:57 Отключения света в Одессе — кого коснется

09:57 Воздушные силы отразили российскую атаку дронами — где был прилет

09:48 Стало известно, кто из Руха едет на сборы с Карпатами

09:34 Движение поездов метро по мостам во время тревог — заявление КГВА

09:29 Садовый выписал премию чиновнице горсовета — стала известна сумма

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:29 Авто и две квартиры — НАПК взялась за дочь одесского депутата

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать

08:59 Врачи предупредили, что метапневмовирус часто возникает у детей

08:59 ВСУ отбили 124 атаки за сутки — что происходит на фронте

08:45 Украинцам дают еще одну субсидию в 2025 году — кто получит

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно