З них можна добути золото — чому не варто поспішати викидати старі телефони

Старі кнопкові телефони. Фото: Pexels

Старий мобільний телефон — це не лише спогади про минуле, а й можливість отримати користь чи навіть прибуток. Проте, перш ніж викидати старий гаджет, варто зважити всі можливі варіанти — продати, здати на утилізацію чи обміняти на новий.

Про це пише PMG.ua.

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Електронне сміття та проблема старих телефонів

За статистикою, майже 10% електронного сміття у світі становлять старі мобільні телефони. Хоча сучасні технології дозволяють змінювати смартфони мало не щороку, у багатьох вдома досі зберігаються старі пристрої, які вже не використовуються. Викидати їх на звалище — не найкраща ідея, адже вони забруднюють довкілля токсичними речовинами. Тож що можна зробити зі старим телефоном?

Продаж

Старий телефон можна продати, хоча його вартість зазвичай невисока. Гаджети швидко застарівають, і найчастіше вони цікаві майстрам для ремонту чи колекціонерам. Наприклад, відносно новий смартфон можна продати за половину його початкової вартості. Якщо ж пристрій є рідкісним, його ціна може сягати 1 000 доларів або більше.

Перед продажем слід:

очистити телефон від особистих даних;

знайти заводську упаковку та аксесуари;

привести пристрій у належний вигляд.

Детальніше про найцінніші моделі телефонів можна дізнатися на онлайн-аукціонах, таких як eBay, або в інших спеціалізованих джерелах.

Обмін або Trade-In

Багато українських магазинів електроніки пропонують обмін старих пристроїв на нові. Така послуга працює за принципом trade-in — ви здаєте свій старий телефон, доплачуєте різницю й отримуєте новий гаджет. Знайти такі магазини можна за допомогою простого пошуку в Google за запитом "де обміняти старий телефон на новий".

Утилізація

Статистика показує, що лише близько 10% старих телефонів здаються на перероблювання, тоді як близько 40% просто залишаються вдома, а 30% потрапляють на смітники. Однак з утилізації пристрою можна вилучити певні корисні матеріали. Таким чином, правильна утилізація дозволяє:

отримати цінні компоненти та матеріали, серед яких пластик, золото та інші метали;

зменшити обсяг відходів та подбати про екологію.

Цікаво, що з тонни смартфонів можна здобути майже у 100 разів більше золота, ніж з такої ж кількості руди.

Нагадаємо, старий мобільний телефон відкладається на безвік після купівлі нового. Його можна досить вигідно продати, якщо врахувати всі ключові фактори, що впливають на ціну та попит.

Також ми писали, що у кожного з нас є смартфони, які завжди поруч з нами. Ми носимо їх скрізь із собою, а зазвичай вони знаходяться у чохлі, в якому можуть бути інші необхідні речі. Однак варто знати, що деякі з них можуть нашкодити пристрою.