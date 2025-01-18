Останнє слово Nokia — шість кнопкових телефонів бренду з найцікавішим дизайном

Телефон Nokia 3310 на столі. Фото: Pexels

HMD остаточно припинила продаж смартфонів під брендом Nokia. Цей легендарний бренд залишив свій слід в історії мобільної індустрії завдяки не лише культовим моделям, але й сміливим дизайнерським рішенням. Утім, не всі експерименти були успішними.

Сайт Новини.LIVE розповідає про шість найцікавіших моделей Nokia, які вразили користувачів у свій час.

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Nokia 3650

У 2003 році Nokia представила модель 3650, яка виділялася як дизайном, так і функціональністю.

Дизайн телефону Nokia 3650. Фото: Mobile Phone Museum

Телефон мав кольоровий екран, камеру, Bluetooth і слот для карт пам'яті — справжня революція для того часу. Але найбільше уваги привернула його клавіатура з круговим розташуванням кнопок, що нагадувала дискові телефони. Попри інноваційність, цей дизайн не отримав широкої популярності, і вже через рік вийшов Nokia 3660 із класичним форматом клавіатури.

Nokia 3200/3220

Ця модель 2003 року пропонувала користувачам кастомізацію — завдяки змінним панелям можна було легко персоналізувати зовнішній вигляд пристрою.

Комплектація та дизайн телефону Nokia 3200. Фото: vmp_vintage_mobile_phones/Instagram

Ба більше, користувачі могли вирізати власні шаблони для панелей з паперу. Однак дизайн Nokia 3200 багато хто вважає одним із найгірших в історії компанії.

Зовнішний вигляд телефону Nokia 3220. Фото: Vintage Mobile Arena

Натомість модель 3220, випущена у 2004 році, стала більш вдалою завдяки світловим вставкам і функції відображення світлодіодних символів.

Nokia 7600 і 7380

Серія 7000 була справжнім полігоном для експериментів. Nokia 7600, випущена наприкінці 2003 року, мала незвичну форму з кнопками, розташованими по периметру екрана.

Дизайн телефону Nokia 7600. Фото: New Atlas

Хоча телефон підтримував 3G і мав достатню функціональність, незручний інтерфейс став причиною його провалу.

Ще більш незвичайною стала модель Nokia 7380 (2005 рік), яка входила до іміджевої лінійки L'Amour Collection.

Дизайн та коробка телефону Nokia 7380. Фото: OLX

Її корпус нагадував футляр від помади, а дисплей із дзеркальним покриттям міг слугувати дзеркалом. Проте такий дизайн був радше декоративним, ніж практичним.

Nokia N-Gage

У 2003 році Nokia спробувала об’єднати телефон і портативну ігрову консоль у моделі N-Gage. Попри інноваційність, пристрій виявився незручним у використанні.

Дизайн телефона Nokia N-Gage. Фото: OLX

Щоб змінити гру, потрібно було знімати батарею, а розташування динаміка змушувало прикладати телефон до вуха боковою гранню. Удосконалена версія N-Gage QD виправила багато недоліків, але платформа вже втратила популярність.

Нещодавно Nokia відкрила доступ до онлайн-архіву прототипів та ескізів моделей, які не добралися до ринку. Можна понуритися в історію та оцінити творче бачення бренду.

Нагадаємо, кнопкові телефони підходять більшості любителів активного відпочинку. Головні переваги таких пристроїв — простота, витривалість і тривалий час автономності.

Також ми писали, що люди прагнуть до простоти та надійності, що призводить до повернення популярності кнопкових телефонів. HMD Global, виробник телефонів Nokia, встигла задовольнити ринок достатньою кількістю подібних пристроїв.