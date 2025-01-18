Останнє слово Nokia — шість кнопкових телефонів бренду з найцікавішим дизайном

Вони змінили індустрію — 6 найцікавіших моделей телефонів Nokia
HMD остаточно припинила продаж смартфонів під брендом Nokia. Цей легендарний бренд залишив свій слід в історії мобільної індустрії завдяки не лише культовим моделям, але й сміливим дизайнерським рішенням. Утім, не всі експерименти були успішними.
Сайт Новини.LIVE розповідає про шість найцікавіших моделей Nokia, які вразили користувачів у свій час.
Які телефони Nokia найбільше запам'яталися своїм дизайном
Nokia 3650
У 2003 році Nokia представила модель 3650, яка виділялася як дизайном, так і функціональністю.
Телефон мав кольоровий екран, камеру, Bluetooth і слот для карт пам'яті — справжня революція для того часу. Але найбільше уваги привернула його клавіатура з круговим розташуванням кнопок, що нагадувала дискові телефони. Попри інноваційність, цей дизайн не отримав широкої популярності, і вже через рік вийшов Nokia 3660 із класичним форматом клавіатури.
Nokia 3200/3220
Ця модель 2003 року пропонувала користувачам кастомізацію — завдяки змінним панелям можна було легко персоналізувати зовнішній вигляд пристрою.
Ба більше, користувачі могли вирізати власні шаблони для панелей з паперу. Однак дизайн Nokia 3200 багато хто вважає одним із найгірших в історії компанії.
Натомість модель 3220, випущена у 2004 році, стала більш вдалою завдяки світловим вставкам і функції відображення світлодіодних символів.
Nokia 7600 і 7380
Серія 7000 була справжнім полігоном для експериментів. Nokia 7600, випущена наприкінці 2003 року, мала незвичну форму з кнопками, розташованими по периметру екрана.
Хоча телефон підтримував 3G і мав достатню функціональність, незручний інтерфейс став причиною його провалу.
Ще більш незвичайною стала модель Nokia 7380 (2005 рік), яка входила до іміджевої лінійки L'Amour Collection.
Її корпус нагадував футляр від помади, а дисплей із дзеркальним покриттям міг слугувати дзеркалом. Проте такий дизайн був радше декоративним, ніж практичним.
Nokia N-Gage
У 2003 році Nokia спробувала об’єднати телефон і портативну ігрову консоль у моделі N-Gage. Попри інноваційність, пристрій виявився незручним у використанні.
Щоб змінити гру, потрібно було знімати батарею, а розташування динаміка змушувало прикладати телефон до вуха боковою гранню. Удосконалена версія N-Gage QD виправила багато недоліків, але платформа вже втратила популярність.
Нещодавно Nokia відкрила доступ до онлайн-архіву прототипів та ескізів моделей, які не добралися до ринку. Можна понуритися в історію та оцінити творче бачення бренду.
Нагадаємо, кнопкові телефони підходять більшості любителів активного відпочинку. Головні переваги таких пристроїв — простота, витривалість і тривалий час автономності.
Також ми писали, що люди прагнуть до простоти та надійності, що призводить до повернення популярності кнопкових телефонів. HMD Global, виробник телефонів Nokia, встигла задовольнити ринок достатньою кількістю подібних пристроїв.
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