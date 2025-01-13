5 кнопкових телефонів для активного відпочинку — найкращі моделі у 2025 році

Кнопковий телефон Nokia в руках. Фото: Unsplash

У сучасному світі смартфони стали звичним інструментом, але для більшості любителів активного відпочинку на перший план виходять кнопкові телефони. Їхні головні переваги — простота, витривалість і тривалий час роботи без підзарядки.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 5 моделей таких кнопкових телефонів.

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На відміну від смартфонів, кнопкові телефони забезпечують стабільну роботу навіть у найскладніших умовах. Їхня автономність дозволяє залишатися на зв'язку протягом декількох тижнів, а міцність корпусу гарантує стійкість до падінь, пилу та води. В екстремальних умовах вони стають незамінними помічниками, дозволяючи зосередитися на пригодах, а не на пошуку зарядки.

Nokia 3310

Оновлена легендарна модель, яка зберегла свою простоту та міцність. Телефон оснащено кольоровим екраном діагоналлю 2,4 дюйма, який забезпечує чітке зображення навіть при яскравому сонячному світлі.

Кнопковий телефон Nokia 3310 Dual SIM. Фото: ek.ua

Місткий акумулятор на 1200 мАг дозволяє пристрою працювати до 30 днів у режимі очікування. Завдяки підтримці 4G, ви можете залишатися на зв’язку через месенджери, навіть перебуваючи у віддалених місцях. Міцний пластиковий корпус стійкий до падінь, а компактний розмір робить цей телефон зручним для транспортування.

Ціни в Україні починаються від 1 999 грн.

Cat B40

Телефон спеціально розроблений для використання в екстремальних умовах. Його корпус захищений за стандартом IP69K, що означає повну стійкість до пилу, води й навіть високого тиску.

Кнопковий телефон Cat B40. Фото: ek.ua

Акумулятор місткістю 1800 мАг забезпечує до 25 днів роботи в режимі очікування, а вбудований ліхтарик із яскравістю 100 люменів стане в пригоді під час нічних походів. Телефон підтримує голосовий зв'язок навіть у несприятливих умовах, а ергономічний дизайн дозволяє використовувати його навіть у рукавичках.

Ціни в Україні починаються від 2 999 грн.

Sigma mobile X-style 31 Power Type-C

Телефон оснащений акумулятором місткістю 3100 мАг, що забезпечує тривалий час роботи. Має функцію Power Bank, що дозволяє заряджати інші пристрої.

Кнопковий телефон Sigma mobile X-style 31 Power Type-C. Фото: ek.ua

Пристрій підтримує роботу з двома SIM-картами та карту пам'яті microSD. Корпус виготовлений з міцних матеріалів, що забезпечує стійкість до механічних пошкоджень.

Ціни в Україні починаються від 949 грн.

Nokia 8210 4G

Оновлена версія класичної моделі з підтримкою 4G.

Кнопковий телефон Nokia 8210 4G. Фото: ek.ua

Телефон має міцний корпус та зручну клавіатуру. Акумулятор місткістю 1450 мАг забезпечує тривалий час роботи без підзарядки. Підтримує FM-радіо та має вбудовану камеру.

Ціни в Україні починаються від 899 грн.

AGM M6

Оснащений динаміком потужністю 3,5 Вт, що забезпечує гучний та чіткий звук.

Кнопковий телефон AGM M6. Фото: ek.ua

Телефон має захист за стандартом IP68, що робить його стійким до пилу та води. Акумулятор місткістю 2500 мАг гарантує до 15 днів роботи в режимі очікування. Підтримує 4G LTE, що забезпечує швидкий доступ до інтернету.

Ціни в Україні починаються від 1 500 грн.

Нагадаємо, іноді трапляються моменти, коли виникає бажання менше сидіти перед екранами смартфонів. Якщо не хочеться повністю відмовлятися від сучасних технологій, на допомогу можуть прийти кнопкові телефони.

Також ми писали, що кнопкові телефони досі зберігають свою актуальність на ринку, поповнюючи його новими моделями. Такі пристрої можуть виконувати роль резервного пристрою зв'язку.