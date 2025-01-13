5 кнопочных телефонов для активного отдыха — лучшие модели в 2025 году

Кнопочный телефон Nokia в руках. Фото: Unsplash

В современном мире смартфоны стали привычным инструментом, но для большинства любителей активного отдыха на первый план выходят кнопочные телефоны. Их главные преимущества — простота, выносливость и длительное время работы без подзарядки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 5 моделях таких кнопочных телефонов.

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В отличие от смартфонов, кнопочные телефоны обеспечивают стабильную работу даже в самых сложных условиях. Их автономность позволяет оставаться на связи в течение нескольких недель, а прочность корпуса гарантирует устойчивость к падениям, пыли и воде. В экстремальных условиях они становятся незаменимыми помощниками, позволяя сосредоточиться на приключениях, а не на поиске зарядки.

Nokia 3310

Обновленная легендарная модель, которая сохранила свою простоту и прочность. Телефон оснащен цветным экраном диагональю 2,4 дюйма, который обеспечивает четкое изображение даже при ярком солнечном свете.

Кнопочный телефон Nokia 3310 Dual SIM. Фото: ek.ua

Емкий аккумулятор на 1200 мАч позволяет устройству работать до 30 дней в режиме ожидания. Благодаря поддержке 4G, вы можете оставаться на связи через мессенджеры, даже находясь в отдаленных местах. Прочный пластиковый корпус устойчив к падениям, а компактный размер делает этот телефон удобным для транспортировки.

Цены в Украине начинаются от 1 999 грн.

Cat B40

Телефон специально разработан для использования в экстремальных условиях. Его корпус защищен по стандарту IP69K, что означает полную устойчивость к пыли, воде и даже высокому давлению.

Кнопочный телефон Cat B40. Фото: ek.ua

Аккумулятор емкостью 1800 мАч обеспечивает до 25 дней работы в режиме ожидания, а встроенный фонарик с яркостью 100 люменов пригодится во время ночных походов. Телефон поддерживает голосовую связь даже в неблагоприятных условиях, а эргономичный дизайн позволяет использовать его даже в перчатках.

Цены в Украине начинаются от 2 999 грн.

Sigma mobile X-style 31 Power Type-C

Телефон оснащен аккумулятором емкостью 3100 мАч, что обеспечивает длительное время работы. Имеет функцию Power Bank, что позволяет заряжать другие устройства.

Кнопочный телефон Sigma mobile X-style 31 Power Type-C. Фото: ek.ua

Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами и карту памяти microSD. Корпус изготовлен из прочных материалов, что обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям.

Цены в Украине начинаются от 949 грн.

Nokia 8210 4G

Обновленная версия классической модели с поддержкой 4G.

Кнопочный телефон Nokia 8210 4G. Фото: ek.ua

Телефон имеет прочный корпус и удобную клавиатуру. Аккумулятор емкостью 1450 мАч обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Поддерживает FM-радио и имеет встроенную камеру.

Цены в Украине начинаются от 899 грн.

AGM M6

Оснащен динамиком мощностью 3,5 Вт, что обеспечивает громкий и четкий звук.

Кнопочный телефон AGM M6. Фото: ek.ua

Телефон имеет защиту по стандарту IP68, что делает его устойчивым к пыли и воде. Аккумулятор емкостью 2500 мАч гарантирует до 15 дней работы в режиме ожидания. Поддерживает 4G LTE, что обеспечивает быстрый доступ к интернету.

Цены в Украине начинаются от 1 500 грн.

Напомним, иногда случаются моменты, когда возникает желание меньше сидеть перед экранами смартфонов. Если не хочется полностью отказываться от современных технологий, на помощь могут прийти кнопочные телефоны.

Также мы писали, что кнопочные телефоны до сих пор сохраняют свою актуальность на рынке, пополняя его новыми моделями. Такие устройства могут выполнять роль резервного устройства связи.