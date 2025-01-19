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Не спешите выбрасывать старый телефон — что с ним можно сделать

19 января 2025 06:02
Владимир Мололкин - редактор
Из них можно добыть золото — почему не стоит спешить выбрасывать старые телефоны
Старые кнопочные телефоны. Фото: Pexels
Владимир Мололкин - редактор

Старый мобильный телефон — это не только воспоминания о прошлом, но и возможность получить пользу или даже прибыль. Однако, прежде чем выбрасывать старый гаджет, стоит взвесить все возможные варианты — продать, сдать на утилизацию или обменять на новый.

Об этом пишет PMG.ua.

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Электронный мусор и проблема старых телефонов

По статистике, почти 10% электронного мусора в мире составляют старые мобильные телефоны. Хотя современные технологии позволяют менять смартфоны чуть ли не каждый год, у многих дома до сих пор хранятся старые устройства, которые уже не используются. Выбрасывать их на свалку — не лучшая идея, ведь они загрязняют окружающую среду токсичными веществами. Так что же можно сделать со старым телефоном?

Продажа

Старый телефон можно продать, хотя его стоимость обычно невысока. Гаджеты быстро устаревают, и чаще всего они интересны мастерам для ремонта или коллекционерам. Например, относительно новый смартфон можно продать за половину его первоначальной стоимости. Если устройство является редким, его цена может достигать 1 000 долларов или более.

Перед продажей следует:

  • очистить телефон от личных данных;
  • найти заводскую упаковку и аксессуары;
  • привести устройство в надлежащий вид.

Подробнее о самых ценных моделях телефонов можно узнать на онлайн-аукционах, таких, как eBay, или в других специализированных источниках.

Обмен или Trade-In

Многие украинские магазины электроники предлагают обмен старых устройств на новые. Такая услуга работает по принципу trade-in — вы сдаете свой старый телефон, доплачиваете разницу и получаете новый гаджет. Найти такие магазины можно с помощью простого поиска в Google по запросу "где обменять старый телефон на новый".

Утилизация

Статистика показывает, что лишь около 10% старых телефонов сдаются на переработку, тогда как около 40% просто остаются дома, а 30% попадают на свалки. Однако из утилизации устройства можно извлечь определенные полезные материалы. Таким образом, правильная утилизация позволяет:

  • получить ценные компоненты и материалы, среди которых пластик, золото и другие металлы;
  • уменьшить объем отходов и позаботиться об экологии.

Интересно, что из тонны смартфонов можно добыть почти в 100 раз больше золота, чем из такого же количества руды.

Напомним, старый мобильный телефон откладывается на век после покупки нового. Его можно достаточно выгодно продать, если учесть все ключевые факторы, влияющие на цену и спрос.

Также мы писали, что у каждого из нас есть смартфоны, которые всегда рядом с нами. Мы носим их везде с собой, а обычно они находятся в чехле, в котором могут быть другие необходимые вещи. Однако стоит знать, что некоторые из них могут навредить устройству.

телефоны гаджеты технологии смартфон продажа кнопочные телефоны

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