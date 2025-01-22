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Мороз може псувати смартфон — як захистити пристрій від холоду

22 січня 2025 06:02
Володимир Мололкін - редактор
Мороз може нашкодити смартфону — як захистити пристрій від переохолодження взимку
Смартфон у руці взимку. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Холодна погода здатна створити чимало проблем для власників мобільних телефонів. Окрім швидкого розрядження батареї, мороз може негативно вплинути на загальну роботу пристрою та навіть зменшити його довговічність.

Про це пише "Ми-Україна".

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Як мороз впливає на роботу телефону

У літій-іонних батареях, які використовуються в більшості сучасних смартфонів, хімічні реакції сповільнюються через низькі температури. Це призводить до швидкої розрядки пристрою, а іноді навіть до його раптового вимкнення. Ба більше, тривалий вплив морозу може спричинити перегрів або ламання батареї, що потребуватиме дорогого ремонту.

Варто уникати тривалого перебування телефону на морозі та зберігати його в внутрішній кишені одягу, де тепло.

Як мороз впливає на екран

Рідкокристалічні екрани є найбільш чутливими до низьких температур. Під впливом холоду вони можуть працювати повільніше, а на дисплеї можуть з'являтися специфічні плями. Це не лише впливає на зручність користування, але й може пошкодити екран.

Використовуючи захисне скло або плівку, можна частково зменшити вплив низьких температур на екран.

Які несправності може спричинити холод

Мороз здатний спричинити проблеми з читанням SIM-карт, виконанням певних функцій та іншими компонентами пристрою. Наприклад, смартфон може перестати виконувати дії, з якими раніше проблем не виникало.

У таких випадках додатковий захист можуть забезпечити чохли з ізоляційними властивостями.

Під час різкого переходу з морозу в тепле приміщення в середині телефону може утворитися конденсат. Це небезпечно, оскільки надмірна волога може викликати збої у роботі додатків, відмову телефону здійснювати дзвінки або навіть пошкодження внутрішніх компонентів.

У зимовий період головним правилом має бути мінімізація впливу морозу на пристрій. Після повернення з вулиці дайте гаджету адаптуватися до кімнатної температури, перш ніж вмикати його чи підключати до зарядного пристрою.

Нагадаємо, деякі звички користувачів смартфонів можуть спричинити скорочення терміну служби батареї. Це стосується заряджання пристроїв до 100% або залишання їх заряджатися на ніч.

Також ми писали, що, купуючи новий смартфон, старий залишається без діла. Хтось задумується над тим, щоб викинути гаджет або продати його невигідно, однак є деякі ідеї того, як корисно його можна використовувати.

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