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Мороз может портить смартфон — как защитить устройство от холода

22 января 2025 06:02
Владимир Мололкин - редактор
Мороз может навредить смартфону — как защитить устройство от переохлаждения зимой
Смартфон в руке зимой. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Холодная погода способна создать немало проблем для владельцев мобильных телефонов. Кроме быстрой разрядки батареи, мороз может негативно повлиять на общую работу устройства и даже уменьшить его долговечность.

Об этом пишет "Ми-Україна".

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Как мороз влияет на работу телефона

В литий-ионных батареях, которые используются в большинстве современных смартфонов, химические реакции замедляются из-за низких температур. Это приводит к быстрой разрядке устройства, а иногда даже к его внезапному выключению. Более того, длительное воздействие мороза может вызвать перегрев или поломку батареи, что потребует дорогостоящего ремонта.

Стоит избегать длительного пребывания телефона на морозе и хранить его во внутреннем кармане одежды, где тепло.

Как мороз влияет на экран

Жидкокристаллические экраны являются наиболее чувствительными к низким температурам. Под воздействием холода они могут работать медленнее, а на дисплее могут появляться специфические пятна. Это не только влияет на удобство пользования, но и может повредить экран.

Используя защитное стекло или пленку, можно частично уменьшить воздействие низких температур на экран.

Какие неисправности может вызвать холод

Мороз способен вызвать проблемы с чтением SIM-карт, выполнением определенных функций и другими компонентами устройства. Например, смартфон может перестать выполнять действия, с которыми раньше проблем не возникало.

В таких случаях дополнительную защиту могут обеспечить чехлы с изоляционными свойствами.

Во время резкого перехода с мороза в теплое помещение в середине телефона может образоваться конденсат. Это опасно, поскольку чрезмерная влага может вызвать сбои в работе приложений, отказ телефона совершать звонки или даже повреждение внутренних компонентов.

В зимний период главным правилом должна быть минимизация воздействия мороза на устройство. После возвращения с улицы дайте гаджету адаптироваться к комнатной температуре, прежде чем включать его или подключать к зарядному устройству.

Напомним, некоторые привычки пользователей смартфонов могут вызвать сокращение срока службы батареи. Это касается зарядки устройств до 100% или оставления их заряжаться на ночь.

Также мы писали, что, покупая новый смартфон, старый остается без дела. Кто-то задумывается над тем, чтобы выбросить гаджет или продать его невыгодно, однако есть некоторые идеи того, как полезно его можно использовать.

телефоны зима гаджеты смартфон советы холод

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