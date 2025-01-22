Постоянно зависает смартфон — как принудительно перезагрузить iPhone и Android

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Временами даже самые современные телефоны могут начать тормозить и медленнее реагировать на команды. Пользователь может столкнуться с проблемой, когда устройство перестает реагировать на нажатия. Причин для этого может быть несколько.

Об этом рассказывает ТСН.

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Какие причины зависания смартфона

Мобильное устройство может начать тормозить по нескольким причинам:

перегрузка программами — при каждом выполнении процессов телефон использует оперативную память. Если на устройстве одновременно открыто много приложений, оперативной памяти может не хватить, что приводит к замедлению работы. Для решения этой проблемы рекомендуется закрыть приложения, которыми не пользуетесь постоянно. Стоит также избавиться от избыточных фоновых процессов, таких как программы для оптимизации памяти или удаления мусора;

накопление кэша — временные файлы могут не только занимать память, но и влиять на стабильность работы телефона. Регулярная очистка кэша поможет улучшить скорость работы устройства. Для этого нужно зайти в настройки, выбрать "Программы", а затем поочередно очистить кэш каждого приложения;

недостаточно внутренней памяти — когда память устройства почти заполнена, его работа замедляется. Чтобы решить эту проблему, следует освободить место, переместив файлы или приложения на SD-карту или в облачное хранилище;

программный сбой — если телефон периодически зависает из-за программных ошибок, перезагрузка может помочь. Если проблема повторяется, стоит обратиться к специалистам;

физические повреждения — падения или удары могут привести к отходу контактов или поломке важных частей, что влияет на работу устройства;

вирусы — если устройство начало тормозить, а также появляются рекламные баннеры, возможно, причина кроется во вредоносных программах. Используйте антивирус для проверки и удаления подозрительных приложений.

Как перезагрузить телефон, который завис

Иногда телефон может зависать настолько сильно, что даже стандартные действия не дают результата. В таких случаях стоит осуществить принудительную перезагрузку.

Как перезагрузить iPhone

Для моделей до iPhone 6:

одновременно нажимайте и удерживайте кнопку "Сон/Пробуждение" и кнопку "Домой" одновременно;

когда появится логотип Apple, отпустите обе кнопки. Когда появится логотип Apple, отпустите обе кнопки.

Для моделей с iOS 16 и более поздних версий:

нажмите и сразу отпускайте кнопку увеличения громкости;

нажмите и удерживайте боковую кнопку;

когда появится логотип Apple, отпустите боковую кнопку.

Как перезагрузить Android телефон

Для большинства Android-устройств действия таковы:

зажмите одновременно три кнопки — кнопку регулировки громкости, кнопку питания и кнопку Home (для устройств Samsung);

в случае необходимости, устройство перезагрузится.

Помните, что в случае регулярных проблем с зависанием телефона стоит обратиться к специалистам для детальной диагностики.

Напомним, с покупкой нового смартфона старое устройство остается без дела. Есть много идей, как можно использовать предыдущий гаджет вместо того, чтобы выбрасывать его.

Также мы писали, что на Android-смартфонах существуют настройки, включив которые, можно значительно улучшить опыт пользования устройством. Они не меняют способ использования гаджета, а лишь делают его более удобным.