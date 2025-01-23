Как отключить рекламу на смартфоне — самые действенные советы для Android и iOS

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Реклама, появляющаяся во время использования браузеров, приложений или игр, часто становится источником раздражения. Она отвлекает внимание от важных дел, расходует заряд аккумулятора смартфона и замедляет скорость интернета. Особенно часто реклама появляется в бесплатных программах, загруженных из Play Market или App Store.

О том, как отключить рекламу на смартфоне, пишет Vector.

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Использование браузеров со встроенной блокировкой

Некоторые браузеры имеют интегрированные блокировщики рекламы, что упрощает процесс:

Vivaldi (Android) — браузер со встроенным блокировщиком рекламы. Его использование не требует установки дополнительных программ.

Google Chrome — в настройках нужно найти раздел "Личные данные" и отключить всплывающие окна.

Safari (iOS) — блокирует рекламу через раздел настроек. В нем можно найти опцию "Блокировка всплывающих окон".

Расширения для ограничения рекламы

Установка дополнительных расширений поможет значительно уменьшить количество объявлений. Среди популярных:

AdBlock — универсальное расширение, работающее как на Android, так и на iOS. Оно блокирует рекламу, ускоряет загрузку сайтов и защищает конфиденциальность.

AdLock — еще один эффективный инструмент, который позволяет самостоятельно настроить блокировку рекламы на определенных сайтах.

Приватный режим и блокировка всплывающих окон

Активация приватного режима в браузере позволяет просматривать сайты без сохранения истории, что снижает количество контекстной рекламы.

Авиарежим и изменение региона

Для офлайн-приложений эффективно использовать авиарежим. Или можно изменить регион в настройках смартфона, выбрав страну с более строгими ограничениями на рекламу, например, Великобританию.

Блокировка рекламы через VPN

Сервисы VPN, такие, как NordVPN, предлагают функции защиты от рекламы. Их инструмент Threat Protection обеспечивает безопасный доступ к интернету, блокируя нежелательные баннеры. VPN подходит для устройств как на Android, так и на iOS.

Частные DNS — это еще один эффективный способ защиты от рекламы. Например:

Google DNS — адрес dns.google.

AdGuard DNS — блокирует рекламу как в браузере, так и в приложениях.

Чтобы активировать DNS, нужно перейти к настройкам Wi-Fi на смартфоне и вручную ввести соответствующий адрес.

Напомним, даже самые мощные устройства могут начать тормозить и зависать. Иногда все доходит до того, что смартфон не реагирует на нажатие экрана.

Также мы писали, что на Android-смартфонах есть некоторые настройки, которые помогут улучшить опыт пользования устройством. Они не меняют способ использования, но делают его более удобным.