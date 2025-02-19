Как узнать свой номер телефона на iPhone — три простых способа

Экран iPhone с одним пропущенным вызовом в контактной книге. Фото: Pexels

Иногда случается, что мы внезапно забываем свой номер телефона, особенно когда нужно им поделиться с кем-то. Если вы пользуетесь iPhone и не знаете свой номер телефона, а также попадали в такую ситуацию, существуют способы узнать его.

О том, как можно проверить свой номер телефона на iPhone, пишет TechViral.

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Используйте приложение "Телефон"

Быстро найти свой номер телефона можно через приложение "Телефон". Для этого выполните следующие шаги:

откройте приложение "Телефон" на вашем iPhone;

нажмите на вкладку "Контакты" внизу экрана;

выберите "Моя карточка" вверху списка контактов.

Ваш номер телефона отобразится, когда вы немного прокрутите свою карточку.

Проверка в настройках iPhone

Если вам удобнее использовать настройки для поиска, нужно выполнить следующие действия:

откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone;

прокрутите вниз и нажмите на "Телефон".

Ваш номер телефона будет отображен рядом с пунктом "Мой номер".

Используйте iTunes

Другой способ найти номер телефона на iPhone — с помощью iTunes на вашем компьютере. Для этого нужно:

подключить ваш iPhone к компьютеру, убедившись, что компьютер имеет доступ к вашему устройству;

открыть iTunes на компьютере;

нажать на иконку "Телефон" в верхнем левом углу окна iTunes.

Ваш номер телефона отобразится в интерфейсе iTunes вместе с другими данными о вашем iPhone.

Напомним, на iPhone уже давно существует функция низкого потребления энергии. Иногда в сети можно встретить жалобы от пользователей, которые утверждают, что с включением этого режима их устройства начинают работать медленнее.

Также мы писали, что USSD-коды на телефонах могут предоставить полезную информацию об устройстве. На iPhone также есть такие коды, которые можно применить в повседневной жизни.