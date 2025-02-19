Как узнать свой номер телефона на iPhone — три простых способа

Как найти свой номер телефона на iPhone — инструкция
Иногда случается, что мы внезапно забываем свой номер телефона, особенно когда нужно им поделиться с кем-то. Если вы пользуетесь iPhone и не знаете свой номер телефона, а также попадали в такую ситуацию, существуют способы узнать его.
О том, как можно проверить свой номер телефона на iPhone, пишет TechViral.
Используйте приложение "Телефон"
Быстро найти свой номер телефона можно через приложение "Телефон". Для этого выполните следующие шаги:
- откройте приложение "Телефон" на вашем iPhone;
- нажмите на вкладку "Контакты" внизу экрана;
- выберите "Моя карточка" вверху списка контактов.
Ваш номер телефона отобразится, когда вы немного прокрутите свою карточку.
Проверка в настройках iPhone
Если вам удобнее использовать настройки для поиска, нужно выполнить следующие действия:
- откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone;
- прокрутите вниз и нажмите на "Телефон".
Ваш номер телефона будет отображен рядом с пунктом "Мой номер".
Используйте iTunes
Другой способ найти номер телефона на iPhone — с помощью iTunes на вашем компьютере. Для этого нужно:
- подключить ваш iPhone к компьютеру, убедившись, что компьютер имеет доступ к вашему устройству;
- открыть iTunes на компьютере;
- нажать на иконку "Телефон" в верхнем левом углу окна iTunes.
Ваш номер телефона отобразится в интерфейсе iTunes вместе с другими данными о вашем iPhone.
Напомним, на iPhone уже давно существует функция низкого потребления энергии. Иногда в сети можно встретить жалобы от пользователей, которые утверждают, что с включением этого режима их устройства начинают работать медленнее.
Также мы писали, что USSD-коды на телефонах могут предоставить полезную информацию об устройстве. На iPhone также есть такие коды, которые можно применить в повседневной жизни.
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