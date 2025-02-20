Главные отличия iPhone 16 и 16e — что станет лучшим выбором в 2025 году

Современный iPhone 16 или бюджетный 16e — что выбрать в 2025 году
Apple представила iPhone 16e — наследника iPhone SE и, по словам Тима Кука, "нового члена семьи", где под семьей подразумевается серия iPhone 16. Учитывая цены на новый iPhone, сразу возникает резонный вопрос: не лучше ли взять iPhone 16?
Сайт Новини.LIVE рассказывает об основных различиях между iPhone 16e и iPhone 16.
На первый взгляд, разница между моделями небольшая, но при более детальном анализе обнаруживаются существенные различия.
Чем отличается iPhone 16e от iPhone 16
Внешний вид
Оба iPhone имеют отличия от предыдущих моделей, а также между собой. Во-первых, iPhone 16 имеет две камеры сзади, тогда как 16e только одну, что является редким явлением на рынке.
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Внешний вид смартфона iPhone 16e. Фото: ek.ua
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Внешний вид смартфона iPhone 16. Фото: ek.ua
Во-вторых, спереди iPhone 16 имеет "островок" (Dynamic Island), а 16e — привычную "челку". Dynamic Island выглядит более современно и лучше интегрируется в систему iOS, в то же время 16e является единственной моделью с "челкой".
Относительно цветовой палитры, iPhone 16 также выигрывает. Модель 16e доступна только в черном и белом цветах, тогда как iPhone 16 предлагается в дополнительных синем, зеленом и розовом.
Экран
Оба телефона оснащены экраном с частотой обновления 60 Гц, что может разочаровать некоторых пользователей. Однако iPhone 16 имеет некоторые преимущества — в нем используется защитное стекло нового поколения Ceramic Shield, в отличие от 16e, где установлена более старая версия. Также iPhone 16 имеет более высокую яркость экрана — 1000/1600 нит против 800/1200 у 16e.
Экран в обеих моделях одинаковый — 6,1 дюйма, что является достаточно компактным для современных смартфонов.
Мощность и производительность
Оба телефона работают на новейшем чипе Apple A18, вероятно, с 8 ГБ оперативной памяти в каждой модели. Однако есть разница в графическом процессоре — iPhone 16 имеет 5-ядерный GPU, тогда как у 16e — 4-ядерный. Как это скажется на производительности, пока неизвестно.
Apple обещает, что iPhone 16e будет иметь те же возможности, что и iPhone 16, в частности работать с ИИ и запускать требовательные игры.
Камера
Основной фишкой серии iPhone 16 стала камера с функцией Camera Control — сенсорной кнопкой для управления камерой, которой нет в модели 16e. Еще одно важное отличие — iPhone 16 имеет две камеры (48 Мп + 12 Мп), а у 16e только одна (48 Мп "2-в-1"). Камера 16e также лишена режимов Action Mode и кинематографического режима, что делает ее менее функциональной.
Автономность
Автономность iPhone 16e немного лучше, чем у 16, благодаря увеличенному времени работы. iPhone 16 может воспроизводить видео до 22 часов, а 16e — до 26 часов. Однако у 16e нет поддержки Qi2 и MagSafe, что ограничивает возможности беспроводной зарядки.
Связь
iPhone 16e — первый телефон с модемом LTE и 5G собственной разработки Apple, Apple C1. Пока неизвестно, как он проявит себя в реальных условиях. iPhone 16 поддерживает Wi-Fi 7, тогда как 16e ограничен только Wi-Fi 6 и не имеет чипа UWB, что есть в других моделях iPhone.
Цены
iPhone 16e дешевле на 200 долларов по сравнению с iPhone 16, что делает его более привлекательным для покупателей, которые ищут бюджетный вариант. Однако базовая модель iPhone 16e стоит 599 долларов, что на 170 долларов дороже iPhone SE, но с большей памятью (128 ГБ вместо 64 ГБ).
iPhone 16e — это более доступная модель с меньшим количеством функций и возможностей по сравнению с iPhone 16. Выбор между ними зависит от ваших приоритетов: если для вас важна камера и последние новинки, лучше выбрать iPhone 16. Если главным фактором является цена и автономность, iPhone 16e станет хорошим вариантом.
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