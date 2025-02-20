Главные отличия iPhone 16 и 16e — что станет лучшим выбором в 2025 году

Смартфон Apple iPhone 16 в руках. Фото: Unsplash

Apple представила iPhone 16e — наследника iPhone SE и, по словам Тима Кука, "нового члена семьи", где под семьей подразумевается серия iPhone 16. Учитывая цены на новый iPhone, сразу возникает резонный вопрос: не лучше ли взять iPhone 16?

Сайт Новини.LIVE рассказывает об основных различиях между iPhone 16e и iPhone 16.

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На первый взгляд, разница между моделями небольшая, но при более детальном анализе обнаруживаются существенные различия.

Чем отличается iPhone 16e от iPhone 16

Внешний вид

Оба iPhone имеют отличия от предыдущих моделей, а также между собой. Во-первых, iPhone 16 имеет две камеры сзади, тогда как 16e только одну, что является редким явлением на рынке.

Внешний вид смартфона iPhone 16e. Фото: ek.ua

Внешний вид смартфона iPhone 16. Фото: ek.ua 1 / 2

Во-вторых, спереди iPhone 16 имеет "островок" (Dynamic Island), а 16e — привычную "челку". Dynamic Island выглядит более современно и лучше интегрируется в систему iOS, в то же время 16e является единственной моделью с "челкой".

Относительно цветовой палитры, iPhone 16 также выигрывает. Модель 16e доступна только в черном и белом цветах, тогда как iPhone 16 предлагается в дополнительных синем, зеленом и розовом.

Экран

Оба телефона оснащены экраном с частотой обновления 60 Гц, что может разочаровать некоторых пользователей. Однако iPhone 16 имеет некоторые преимущества — в нем используется защитное стекло нового поколения Ceramic Shield, в отличие от 16e, где установлена более старая версия. Также iPhone 16 имеет более высокую яркость экрана — 1000/1600 нит против 800/1200 у 16e.

Экран в обеих моделях одинаковый — 6,1 дюйма, что является достаточно компактным для современных смартфонов.

Мощность и производительность

Оба телефона работают на новейшем чипе Apple A18, вероятно, с 8 ГБ оперативной памяти в каждой модели. Однако есть разница в графическом процессоре — iPhone 16 имеет 5-ядерный GPU, тогда как у 16e — 4-ядерный. Как это скажется на производительности, пока неизвестно.

Apple обещает, что iPhone 16e будет иметь те же возможности, что и iPhone 16, в частности работать с ИИ и запускать требовательные игры.

Камера

Основной фишкой серии iPhone 16 стала камера с функцией Camera Control — сенсорной кнопкой для управления камерой, которой нет в модели 16e. Еще одно важное отличие — iPhone 16 имеет две камеры (48 Мп + 12 Мп), а у 16e только одна (48 Мп "2-в-1"). Камера 16e также лишена режимов Action Mode и кинематографического режима, что делает ее менее функциональной.

Автономность

Автономность iPhone 16e немного лучше, чем у 16, благодаря увеличенному времени работы. iPhone 16 может воспроизводить видео до 22 часов, а 16e — до 26 часов. Однако у 16e нет поддержки Qi2 и MagSafe, что ограничивает возможности беспроводной зарядки.

Связь

iPhone 16e — первый телефон с модемом LTE и 5G собственной разработки Apple, Apple C1. Пока неизвестно, как он проявит себя в реальных условиях. iPhone 16 поддерживает Wi-Fi 7, тогда как 16e ограничен только Wi-Fi 6 и не имеет чипа UWB, что есть в других моделях iPhone.

Цены

iPhone 16e дешевле на 200 долларов по сравнению с iPhone 16, что делает его более привлекательным для покупателей, которые ищут бюджетный вариант. Однако базовая модель iPhone 16e стоит 599 долларов, что на 170 долларов дороже iPhone SE, но с большей памятью (128 ГБ вместо 64 ГБ).

iPhone 16e — это более доступная модель с меньшим количеством функций и возможностей по сравнению с iPhone 16. Выбор между ними зависит от ваших приоритетов: если для вас важна камера и последние новинки, лучше выбрать iPhone 16. Если главным фактором является цена и автономность, iPhone 16e станет хорошим вариантом.

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