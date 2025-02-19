Apple офіційно анонсувала iPhone 16e — які ціни, характеристики та дата виходу

Смартфон iPhone 16e. Фото: скриншот/YouTube

Сьогодні, 19 лютого 2025 року, Apple офіційно представила новий бюджетний смартфон — iPhone 16e. Як стверджували інсайдери, новинка отримала назву не iPhone SE 4.

Про це пише MacRumors.

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Які характеристики та особливості iPhone 16e

iPhone 16e отримав більший екран — 6,1 дюйма OLED, замість 4,7-дюймової LCD-панелі, що була в iPhone SE. Дисплей має виріз під Face ID, що означає, що Apple більше не продає смартфони з кнопкою Touch ID, що ставить крапку в епосі старих моделей.

Новинка отримала чип A18, який здатний працювати з функціями Apple Intelligence. Чип отримав 6-ядерний процесор, 16-ядерний Neural Engine та лише 4-ядерний графічний процесор. Для порівняння, iPhone 16 та 16 Plus мають 5-ядерний відеочип.

Як і очікувалося, пристрій отримав модем 5G власного виробництва Apple, в усіх інших моделях компанії використовуються технології Qualcomm.

Apple стверджує, що їх власний модем є надзвичайно енергоефективним, тому iPhone 16e має найбільшу тривалість роботи від батареї серед усіх моделей з екраном 6,1 дюйма. Наприклад, iPhone 16e забезпечує до 26 годин відеоперегляду, що на 4 години більше, ніж у стандартного iPhone 16.

На задній панелі iPhone 16e розташована єдина 48-мегапіксельна камера Fusion з можливістю 2-кратного "оптичного" зуму. Спереду — 12-мегапіксельна камера з автофокусом.

До інших особливостей iPhone 16e відносяться:

кнопка Action замість перемикача режиму "Тихо";

порт USB-C замість Lightning;

фронтальне покриття Ceramic Shield;

захист від води та пилу за стандартом IP68;

Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.3.

У моделі відсутня кнопка керування камерою, яка була представлена в решті лінійки iPhone 16 минулого року. Також iPhone 16e не підтримує MagSafe.

Ціни та доступність

Зробити передзамовлення на сайті Apple можна з 21 лютого, а випуск пристрою очікується 28 лютого в 59 країнах та регіонах. В США ціни стартують від 599 доларів. Пристрій доступний у білому та чорному кольорах з варіантами пам'яті 128, 256 та 512 ГБ.

Нагадаємо, інсайдери досить точно вгадали дизайн щойно анонсованого iPhone 16e, і у мережі вже з'являються рендери з ймовірним дизайном iPhone 17 Air. Новинка очікується восени 2025 року.

Також ми писали, що Apple працює над першим складаним iPhone. Поки невідомо, яким буде його дизайн, однак ходять чутки, що він отримає формфактор Samsung Galaxy Z Fold.