Apple официально анонсировала iPhone 16e — какие цены, характеристики и дата выхода

Смартфон iPhone 16e. Фото: скриншот/YouTube

Сегодня, 19 февраля 2025 года, Apple официально представила новый бюджетный смартфон — iPhone 16e. Как утверждали инсайдеры, новинка получила название не iPhone SE 4.

Об этом пишет MacRumors.

Читайте также:

Какие характеристики и особенности iPhone 16e

iPhone 16e получил больший экран — 6,1 дюйма OLED, вместо 4,7-дюймовой LCD-панели, которая была в iPhone SE. Дисплей имеет вырез под Face ID, что означает, что Apple больше не продает смартфоны с кнопкой Touch ID, что ставит точку в эпохе старых моделей.

Новинка получила чип A18, который способен работать с функциями Apple Intelligence. Чип получил 6-ядерный процессор, 16-ядерный Neural Engine и только 4-ядерный графический процессор. Для сравнения, iPhone 16 и 16 Plus имеют 5-ядерный видеочип.

Как и ожидалось, устройство получило модем 5G собственного производства Apple, во всех других моделях компании используются технологии Qualcomm.

Apple утверждает, что их собственный модем является чрезвычайно энергоэффективным, поэтому iPhone 16e имеет наибольшую продолжительность работы от батареи среди всех моделей с экраном 6,1 дюйма. Например, iPhone 16e обеспечивает до 26 часов видеопросмотра, что на 4 часа больше, чем у стандартного iPhone 16.

На задней панели iPhone 16e расположена единственная 48-мегапиксельная камера Fusion с возможностью 2-кратного "оптического" зума. Спереди — 12-мегапиксельная камера с автофокусом.

К другим особенностям iPhone 16e относятся:

кнопка Action вместо переключателя режима "Тихо";

порт USB-C вместо Lightning;

фронтальное покрытие Ceramic Shield;

защита от воды и пыли по стандарту IP68;

Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

В модели отсутствует кнопка управления камерой, которая была представлена в остальной линейке iPhone 16 в прошлом году. Также iPhone 16e не поддерживает MagSafe.

Цены и доступность

Сделать предзаказ на сайте Apple можно с 21 февраля, а выпуск устройства ожидается 28 февраля в 59 странах и регионах. В США цены стартуют от 599 долларов. Устройство доступно в белом и черном цветах с вариантами памяти 128, 256 и 512 ГБ.

Напомним, инсайдеры довольно точно угадали дизайн только что анонсированного iPhone 16e, и в сети уже появляются рендеры с вероятным дизайном iPhone 17 Air. Новинка ожидается осенью 2025 года.

Также мы писали, что Apple работает над первым складным iPhone. Пока неизвестно, каким будет его дизайн, однако ходят слухи, что он получит форм-фактор Samsung Galaxy Z Fold.