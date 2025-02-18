Ультратонкий корпус і новий дизайн — iPhone 17 Air вперше показали на відео

Рендер iPhone 17 Air. Фото: Front Page Tech/YouTube

У мережі показали ймовірний дизайн широко обговорюваної моделі iPhone 17 Air. Випуск новинки очікується наприкінці 2025 року.

Про це пише MacRumors.

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Який фінальний дизайн отримає iPhone 17 Air

У відео, опублікованому сьогодні, 18 лютого, Front Page Tech поділився рендерами, які, на їхню думку, представляють фінальний дизайн iPhone 17 Air.

Пристрій, ймовірно, матиме ультратонкий корпус товщиною всього 5,5 мм в найтоншій частині. Рендери показують абсолютно нову камеру, що розташована у верхній частині задньої панелі пристрою. Ліворуч від камери — одна задня камера, а праворуч — мікрофон і світлодіодний спалах.

Імовірний фінальний дизайн iPhone 17 Air. Фото: скриншот/YouTube

Імовірний фінальний дизайн iPhone 17 Air. Фото: скриншот/YouTube

Імовірний фінальний дизайн iPhone 17 Air. Фото: скриншот/YouTube 1 / 3

Рендери відповідають ймовірному корпусу iPhone 17 Air, який з'явився минулого місяця.

Минулого тижня Front Page Tech показав рендери ймовірного iPhone 17 Pro, де також можна побачити, що камера буде розташована в такій самій панелі.

Ведучий Front Page Tech, Джон Проссер, є відомим технічним YouTube-блогером понад десятиліття. Як і багато інших джерел, він має змішану репутацію щодо чуток про Apple — є точні прогнози, а є й помилки. У 2020 році він був першим, хто показав дизайн AirTag задовго до його анонсу. Також він поділився багатьма точними деталями про iPad mini 6 до того, як пристрій було представлено. З іншого боку, він і його колеги помилилися щодо того, що Apple Watch Series 7 матиме плоскі краї, хоча, можливо, Apple дійсно тестувала такий дизайн.

Очікується, що компанія Apple анонсує серію iPhone 17 у вересні, і до того часу з'являться нові чутки щодо дизайну.

Нагадаємо, нове покоління лінійки iPhone буде представлено у вересні 2025 року. Зараз з'являється багато інформації про дизайн та камери новинок. Один з варіантів можна побачити на свіжих рендерах iPhone 17 Pro.

Також ми писали, що у середу, 19 лютого, Apple ймовірно офіційно анонсує бюджетний iPhone SE. Однак один з останніх витоків був сприйнятий не зовсім позитивно, оскільки стало відомо, що базова версія смартфона отримає 64 ГБ вбудованої пам'яті.