Ультратонкий корпус і новий дизайн — iPhone 17 Air вперше показали на відео

Найтонший в історії Apple — iPhone 17 Air показали на відео
У мережі показали ймовірний дизайн широко обговорюваної моделі iPhone 17 Air. Випуск новинки очікується наприкінці 2025 року.
Про це пише MacRumors.
Який фінальний дизайн отримає iPhone 17 Air
У відео, опублікованому сьогодні, 18 лютого, Front Page Tech поділився рендерами, які, на їхню думку, представляють фінальний дизайн iPhone 17 Air.
Пристрій, ймовірно, матиме ультратонкий корпус товщиною всього 5,5 мм в найтоншій частині. Рендери показують абсолютно нову камеру, що розташована у верхній частині задньої панелі пристрою. Ліворуч від камери — одна задня камера, а праворуч — мікрофон і світлодіодний спалах.
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Імовірний фінальний дизайн iPhone 17 Air. Фото: скриншот/YouTube
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Імовірний фінальний дизайн iPhone 17 Air. Фото: скриншот/YouTube
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Імовірний фінальний дизайн iPhone 17 Air. Фото: скриншот/YouTube
Рендери відповідають ймовірному корпусу iPhone 17 Air, який з'явився минулого місяця.
Минулого тижня Front Page Tech показав рендери ймовірного iPhone 17 Pro, де також можна побачити, що камера буде розташована в такій самій панелі.
Ведучий Front Page Tech, Джон Проссер, є відомим технічним YouTube-блогером понад десятиліття. Як і багато інших джерел, він має змішану репутацію щодо чуток про Apple — є точні прогнози, а є й помилки. У 2020 році він був першим, хто показав дизайн AirTag задовго до його анонсу. Також він поділився багатьма точними деталями про iPad mini 6 до того, як пристрій було представлено. З іншого боку, він і його колеги помилилися щодо того, що Apple Watch Series 7 матиме плоскі краї, хоча, можливо, Apple дійсно тестувала такий дизайн.
Очікується, що компанія Apple анонсує серію iPhone 17 у вересні, і до того часу з'являться нові чутки щодо дизайну.
Нагадаємо, нове покоління лінійки iPhone буде представлено у вересні 2025 року. Зараз з'являється багато інформації про дизайн та камери новинок. Один з варіантів можна побачити на свіжих рендерах iPhone 17 Pro.
Також ми писали, що у середу, 19 лютого, Apple ймовірно офіційно анонсує бюджетний iPhone SE. Однак один з останніх витоків був сприйнятий не зовсім позитивно, оскільки стало відомо, що базова версія смартфона отримає 64 ГБ вбудованої пам'яті.
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