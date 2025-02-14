Новий дизайн блоку камер iPhone 17 Pro — у мережі показали перші 3D-рендери

Рендер iPhone 17 Pro. Фото: Front Page Tech/YouTube

Очікується, що нове покоління iPhone буде представлене пізніше цього року, але вже зараз з'являється багато чуток про його дизайн та камери. Раніше повідомлялося, що iPhone 17 Pro отримає новий вигляд задньої панелі з іншим виступом для камери. Тепер з'явилися 3D-рендери, які можуть демонструвати остаточний варіант нового смартфона.

Про це пише 9to5Mac.

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Новий вигляд задньої камери iPhone 17 Pro

У відео на каналі Front Page Tech Джон Проссер представив рендери, створені на основі інформації від його джерел. Попри те, що розташування трьох об'єктивів залишилося незмінним, сам виступ камери зазнав суттєвих змін. Замість звичного квадратного модуля iPhone 17 Pro може отримати широку "панель камери", яка займає значну частину задньої панелі пристрою.

За рендерами ця смуга значно більша, ніж у попередніх витках. Три камери залишаються зліва, тоді як світлодіодний спалах, мікрофон і датчик LiDAR розміщені праворуч. Раніше передбачалося, що лінзи будуть вирівняні горизонтально, але нові зображення спростовують ці припущення.

Рендер зовнішнього вигляду блоку камер iPhone 17 Pro. Фото: скриншот/YouTube

Рендер зовнішнього вигляду блоку камер iPhone 17 Pro. Фото: скриншот/YouTube

Рендер зовнішнього вигляду блоку камер iPhone 17 Pro. Фото: скриншот/YouTube 1 / 3

Також з'явилася інформація про можливий дизайн моделі iPhone 17 Air. За чутками, ця версія також отримає широку задню панель для камери, яка простягається від одного краю смартфона до іншого.

Двоколірний ефект і зменшення ваги

Проссер зазначає, що попередні чутки про "двоколірну" задню панель були неправильно витлумачені. Він стверджує, що корпус iPhone 17 Pro збереже єдиний відтінок, проте панель камери матиме темніший колір. Крім того, за інформацією його джерел, новинка буде легшою, ніж поточні моделі.

Як і з будь-якими витоками, цю інформацію варто сприймати з обережністю. Проссер вже неодноразово публікував точні дані про продукти Apple, але також були випадки, коли його прогнози не справджувалися. Наприклад, помилковими виявилися рендери Mac mini та iPhone 14.

Попри це, все більше витоків вказують на те, що Apple дійсно працює над оновленим дизайном задньої камери iPhone. Чи буде вона розташована горизонтально, чи збереже теперішнє розміщення, поки що невідомо. Найближчими місяцями ситуація може прояснитися, зокрема завдяки появі перших аксесуарів для iPhone 17.

Нагадаємо, у 2026 році очікується перший складаний iPhone від Apple. Поки невідомо, яким буде його зовнішній вигляд, однак передбачається, що він матиме формат Samsung Galaxy Z Fold.

Також ми писали, що 19 лютого Apple може анонсувати бюджетний iPhone SE 4. Офіційних деталей від компанії досі не було, однак у мережі з'явилося вже багато цікавих відомостей.