Apple готує великий анонс 19 лютого — які новинки очікувати від компанії

Люди біля фізичного магазину Apple. Фото: Unsplash

Apple ще не анонсувала жодних нових пристроїв цього року, але ситуація може змінитися вже наступного тижня. Генеральний директор компанії Тім Кук повідомив, що в середу, 19 лютого, відбудеться "запуск".

Про це пише MacRumors.

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"Приготуйтеся познайомитися з новим членом сім'ї", — написав Кук у соціальних мережах.

Його пост супроводжується хештегом #AppleLaunch і коротким відео з анімованим логотипом Apple у колі. Інші деталі поки не розголошені.

Get ready to meet the newest member of the family.



Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Новий iPhone SE або iPhone 16E

Найімовірніше, Apple представить новий бюджетний iPhone SE. Журналіст Bloomberg Марк Гурман ще до офіційного тизеру компанії заявляв, що цей смартфон вийде до наступного тижня, а тепер ще більше впевнений у своїх прогнозах.

"Тім Кук натякає на новий iPhone SE", — написав Гурман у соцмережах.

За чутками, новий iPhone SE отримає більший дисплей, порт USB-C, підтримку Apple Intelligence та інші оновлення.

Зовнішній вигляд iPhone SE 4. Фото: Majin Bu

Зовнішній вигляд iPhone SE 4. Фото: Majin Bu 1 / 2

Також є припущення, що пристрій може отримати назву iPhone 16E, що означало б його приналежність до лінійки iPhone 16.

Нові MacBook Air та iPad

Гурман також повідомляє, що незабаром очікуються оновлення для MacBook Air, iPad Air та базового iPad. Він зазначив, що запаси цих пристроїв у магазинах Apple суттєво зменшилися, що може свідчити про швидкий вихід нових моделей.

Втім, поки неясно, чи будуть ці пристрої представлені вже наступного тижня. За попередньою інформацією, MacBook Air може отримати чип M4, iPad Air — M3, а iPad 11-го покоління — або A16 Bionic, або A17 Pro. Інших значних змін поки що не очікується.

Розумний хаб для дому

За чутками, Apple працює над новим розумним хабом для дому, який може мати вигляд як HomePod із вбудованим екраном. Очікується, що пристрій отримає дисплей діагоналлю 6 або 7 дюймів, процесор A18 та підтримку Apple Intelligence.

Хоча масове виробництво цього пристрою заплановане лише на другу половину 2025 року, Apple може здивувати публіку раннім анонсом. Компанія не раз попередньо демонструвала абсолютно нові продукти за кілька місяців до їхнього офіційного виходу — так було з iPhone, iPad, Apple Watch та HomePod.

Гурман зазначив, що цей гаджет стане одним із найважливіших випусків року для Apple і відкриє компанії шлях до активнішого розвитку у сфері розумного будинку. Передбачається, що пристрій дозволятиме керувати технікою, здійснювати відеодзвінки FaceTime та виконувати інші завдання.

AirTag 2

Анімоване коло в тизері Apple викликало припущення, що компанія може представити друге покоління AirTag.

Однак Гурман сумнівається, що це станеться наступного тижня.

"Багато хто звернув увагу на круглу форму й подумав про AirTag. Так, нова версія вийде цього року. Але Тім Кук не буде робити такий гучний тизер для звичайного аксесуара за 29 доларів. А от для бюджетного iPhone — цілком можливо", — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що AirTag 2 з'явиться приблизно в середині 2025 року.

Очікувані оновлення для AirTag 2 включають більш захищений від несанкціонованого доступу динамік, покращений чип Ultra Wideband другого покоління з у три рази більшим радіусом дії та інтеграцію з Apple Vision Pro.

Нагадаємо, у 2025 році Apple планує значно розширити лінійку своїх смартфонів. Цього року очікується щонайменше п'ять нових моделей iPhone, про кожну з яких вже з'явилися деталі в мережі.

Також ми писали, що Apple представила оновлену версію бездротових навушників Powerbeats Pro 2. Вони отримали активне шумозаглушення, новий чип, а також вбудований пульсометр.