Apple готовит большой анонс 19 февраля — какие новинки ожидать от компании

Люди возле физического магазина Apple. Фото: Unsplash

Apple еще не анонсировала никаких новых устройств в этом году, но ситуация может измениться уже на следующей неделе. Генеральный директор компании Тим Кук сообщил, что в среду, 19 февраля, состоится "запуск".

Об этом пишет MacRumors.

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"Приготовьтесь познакомиться с новым членом семьи", — написал Кук в социальных сетях.

Его пост сопровождается хэштегом #AppleLaunch и коротким видео с анимированным логотипом Apple в круге. Другие детали пока не разглашены.

Get ready to meet the newest member of the family.



Среда, 19 февраля. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu - Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Новый iPhone SE или iPhone 16E

Вероятнее всего, Apple представит новый бюджетный iPhone SE. Журналист Bloomberg Марк Гурман еще до официального тизера компании заявлял, что этот смартфон выйдет до следующей недели, а теперь еще больше уверен в своих прогнозах.

"Тим Кук намекает на новый iPhone SE", — написал Гурман в соцсетях.

По слухам, новый iPhone SE получит больший дисплей, порт USB-C, поддержку Apple Intelligence и другие обновления.

Внешний вид iPhone SE 4. Фото: Majin Bu

Внешний вид iPhone SE 4. Фото: Majin Bu 1 / 2

Также есть предположение, что устройство может получить название iPhone 16E, что означало бы его принадлежность к линейке iPhone 16.

Новые MacBook Air и iPad

Гурман также сообщает, что вскоре ожидаются обновления для MacBook Air, iPad Air и базового iPad. Он отметил, что запасы этих устройств в магазинах Apple существенно уменьшились, что может свидетельствовать о скором выходе новых моделей.

Впрочем, пока неясно, будут ли эти устройства представлены уже на следующей неделе. По предварительной информации, MacBook Air может получить чип M4, iPad Air — M3, а iPad 11-го поколения — либо A16 Bionic, либо A17 Pro. Других значительных изменений пока что не ожидается.

Умный хаб для дома

По слухам, Apple работает над новым умным хабом для дома, который может выглядеть как HomePod со встроенным экраном. Ожидается, что устройство получит дисплей диагональю 6 или 7 дюймов, процессор A18 и поддержку Apple Intelligence.

Хотя массовое производство этого устройства запланировано только на вторую половину 2025 года, Apple может удивить публику ранним анонсом. Компания не раз предварительно демонстрировала совершенно новые продукты за несколько месяцев до их официального выхода — так было с iPhone, iPad, Apple Watch и HomePod.

Гурман отметил, что этот гаджет станет одним из важнейших выпусков года для Apple и откроет компании путь к более активному развитию в сфере умного дома. Предполагается, что устройство позволит управлять техникой, осуществлять видеозвонки FaceTime и выполнять другие задачи.

AirTag 2

Анимированный круг в тизере Apple вызвал предположение, что компания может представить второе поколение AirTag.

Однако Гурман сомневается, что это произойдет на следующей неделе.

"Многие обратили внимание на круглую форму и подумали об AirTag. Да, новая версия выйдет в этом году. Но Тим Кук не будет делать такой громкий тизер для обычного аксессуара за 29 долларов. А вот для бюджетного iPhone — вполне возможно", — отметил он.

Ранее сообщалось, что AirTag 2 появится примерно в середине 2025 года.

Ожидаемые обновления для AirTag 2 включают более защищенный от несанкционированного доступа динамик, улучшенный чип Ultra Wideband второго поколения с в три раза большим радиусом действия и интеграцию с Apple Vision Pro.

Напомним, в 2025 году Apple планирует значительно расширить линейку своих смартфонов. В этом году ожидается как минимум пять новых моделей iPhone, о каждой из которых уже появились детали в сети.

Также мы писали, что Apple представила обновленную версию беспроводных наушников Powerbeats Pro 2. Они получили активное шумоподавление, новый чип, а также встроенный пульсометр.