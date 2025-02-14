Новый дизайн блока камер iPhone 17 Pro — в сети показали первые 3D-рендеры

Рендер iPhone 17 Pro. Фото: Front Page Tech/YouTube

Ожидается, что новое поколение iPhone будет представлено позже в этом году, но уже сейчас появляется много слухов о его дизайне и камерах. Ранее сообщалось, что iPhone 17 Pro получит новый вид задней панели с другим выступом для камеры. Теперь появились 3D-рендеры, которые могут демонстрировать окончательный вариант нового смартфона.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Новый вид задней камеры iPhone 17 Pro

В видео на канале Front Page Tech Джон Проссер представил рендеры, созданные на основе информации от его источников. Несмотря на то, что расположение трех объективов осталось неизменным, сам выступ камеры претерпел существенные изменения. Вместо привычного квадратного модуля iPhone 17 Pro может получить широкую "панель камеры", которая занимает значительную часть задней панели устройства.

По рендерам эта полоса значительно больше, чем в предыдущих витках. Три камеры остаются слева, тогда как светодиодная вспышка, микрофон и датчик LiDAR размещены справа. Ранее предполагалось, что линзы будут выровнены горизонтально, но новые изображения опровергают эти предположения.

Рендер внешнего вида блока камер iPhone 17 Pro. Фото: скриншот/YouTube

Рендер внешнего вида блока камер iPhone 17 Pro. Фото: скриншот/YouTube

Рендер внешнего вида блока камер iPhone 17 Pro. Фото: скриншот/YouTube 1 / 3

Также появилась информация о возможном дизайне модели iPhone 17 Air. По слухам, эта версия также получит широкую заднюю панель для камеры, которая простирается от одного края смартфона к другому.

Двухцветный эффект и уменьшение веса

Проссер отмечает, что предыдущие слухи о "двухцветной" задней панели были неправильно истолкованы. Он утверждает, что корпус iPhone 17 Pro сохранит единый оттенок, однако панель камеры будет иметь более темный цвет. Кроме того, по информации его источников, новинка будет легче, чем текущие модели.

Как и с любыми утечками, эту информацию стоит воспринимать с осторожностью. Проссер уже неоднократно публиковал точные данные о продуктах Apple, но также были случаи, когда его прогнозы не оправдывались. Например, ошибочными оказались рендеры Mac mini и iPhone 14.

Несмотря на это, все больше утечек указывают на то, что Apple действительно работает над обновленным дизайном задней камеры iPhone. Будет ли она расположена горизонтально, или сохранит нынешнее размещение, пока неизвестно. В ближайшие месяцы ситуация может проясниться, в частности благодаря появлению первых аксессуаров для iPhone 17.

Напомним, в 2026 году ожидается первый складной iPhone от Apple. Пока неизвестно, каким будет его внешний вид, однако предполагается, что он будет иметь формат Samsung Galaxy Z Fold.

Также мы писали, что 19 февраля Apple может анонсировать бюджетный iPhone SE 4. Официальных деталей от компании до сих пор не было, однако в сети появилось уже много интересных сведений.