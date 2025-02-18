Ультратонкий корпус и новый дизайн — iPhone 17 Air впервые показали на видео

Рендер iPhone 17 Air. Фото: Front Page Tech/YouTube

В сети показали вероятный дизайн широко обсуждаемой модели iPhone 17 Air. Выпуск новинки ожидается в конце 2025 года.

Об этом пишет MacRumors.

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Какой финальный дизайн получит iPhone 17 Air

В видео, опубликованном сегодня, 18 февраля, Front Page Tech поделился рендерами, которые, по их мнению, представляют финальный дизайн iPhone 17 Air.

Устройство, вероятно, будет иметь ультратонкий корпус толщиной всего 5,5 мм в самой тонкой части. Рендеры показывают совершенно новую камеру, расположенную в верхней части задней панели устройства. Слева от камеры — одна задняя камера, а справа — микрофон и светодиодная вспышка.

Предполагаемый финальный дизайн iPhone 17 Air. Фото: скриншот/YouTube

Предположительный финальный дизайн iPhone 17 Air. Фото: скриншот/YouTube

Предположительный финальный дизайн iPhone 17 Air. Фото: скриншот/YouTube 1 / 3

Рендеры соответствуют вероятному корпусу iPhone 17 Air, который появился в прошлом месяце.

На прошлой неделе Front Page Tech показал рендеры предполагаемого iPhone 17 Pro, где также можно увидеть, что камера будет расположена в такой же панели.

Ведущий Front Page Tech, Джон Проссер, является известным техническим YouTube-блогером более десятилетия. Как и многие другие источники, он имеет смешанную репутацию относительно слухов об Apple — есть точные прогнозы, а есть и ошибки. В 2020 году он был первым, кто показал дизайн AirTag задолго до его анонса. Также он поделился многими точными деталями об iPad mini 6 до того, как устройство было представлено. С другой стороны, он и его коллеги ошиблись относительно того, что Apple Watch Series 7 будет иметь плоские края, хотя, возможно, Apple действительно тестировала такой дизайн.

Ожидается, что компания Apple анонсирует серию iPhone 17 в сентябре, и к тому времени появятся новые слухи относительно дизайна.

Напомним, новое поколение линейки iPhone будет представлено в сентябре 2025 года. Сейчас появляется много информации о дизайне и камерах новинок. Один из вариантов можно увидеть на свежих рендерах iPhone 17 Pro.

Также мы писали, что в среду, 19 февраля, Apple вероятно официально анонсирует бюджетный iPhone SE. Однако одна из последних утечек была воспринята не совсем положительно, поскольку стало известно, что базовая версия смартфона получит 64 ГБ встроенной памяти.