iPhone SE 4 може розчарувати всіх — що стало відомо з нового витоку

Смартфони Apple iPhone на вітрині. Фото: Hollie Adams/REUTERS

Коли Apple оголосить про новий продукт, який генеральний директор компанії Тім Кук назвав "найновішим членом родини", це майже точно буде четверта версія iPhone SE. Однак новий звіт стверджує, що один аспект нової моделі може бути сприйнятий не зовсім позитивно — вбудована пам'ять.

Про це пише Forbes.

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Згідно з інформацією, отриманою від GSMArena, витік показує нібито список китайського ритейлера, в якому йдеться, що новий iPhone SE матиме лише 64 ГБ пам'яті.

Витік даних про обсяг вбудованої пам'яті в iPhone SE 4. Фото: GSMArena

З одного боку, це має сенс. Поточна модель iPhone SE третього покоління також має 64 ГБ пам'яті. Варто пам'ятати, що цей смартфон є початковою моделлю, з однією з ключових особливостей — значно більш доступною ціною на продукцію Apple. Тому, щоб зберегти ціну на низькому рівні, Apple може обрати повторити обсяг пам'яті поточної моделі.

Зрештою, в новому iPhone буде багато нових особливостей — він стане першим iPhone SE з оригінальним дизайном, а не запозиченим.

Звісно, будуть і інші варіанти з більшим обсягом пам'яті — звіт говорить про 128 ГБ та 256 ГБ, але вони коштуватимуть дорожче.

Apple, безсумнівно, захоче, щоб ті, хто готовий заплатити більше за iPhone 16, побачили багато причин для цього. Моделі iPhone 16 починаються зі 128 ГБ пам'яті, і це може бути одним зі способів, як Apple відрізняє свої моделі.

І, звісно, Apple не захоче відставати від інших середньорівневих Android-смартфонів, хоча вона може стверджувати, що Apple Intelligence, Face ID та інші функції вже вирізняють її продукцію.

Нагадаємо, Apple ще не анонсувала нових пристроїв цього року, але ситуація може змінитися вже 19 лютого. Генеральний директор компанії Тім Кук повідомив, що у середу відбудеться важлива презентація.

Також ми писали, що Apple готується оновити лінійку iPhone — вже цього тижня компанія планує представити нову модель iPhone SE. Очікується, що новинка отримає дизайн з повним екраном і Face ID, при цьому компанія відмовиться від кнопки "Додому". Це стане першим випадком за 18 років, коли Apple припинить випускати iPhone з цією кнопкою.