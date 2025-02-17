iPhone SE 4 может разочаровать всех — что стало известно из новой утечки

Смартфоны Apple iPhone на витрине. Фото: Hollie Adams/REUTERS

Когда Apple объявит о новом продукте, который генеральный директор компании Тим Кук назвал "самым новым членом семьи", это почти точно будет четвертая версия iPhone SE. Однако новый отчет утверждает, что один аспект новой модели может быть воспринят не совсем положительно — встроенная память.

Об этом пишет Forbes.

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Согласно информации, полученной от GSMArena, утечка показывает якобы список китайского ритейлера, в котором говорится, что новый iPhone SE будет иметь только 64 ГБ памяти.

Утечка данных об объеме встроенной памяти в iPhone SE 4. Фото: GSMArena

С одной стороны, это имеет смысл. Текущая модель iPhone SE третьего поколения также имеет 64 ГБ памяти. Стоит помнить, что этот смартфон является начальной моделью, с одной из ключевых особенностей — значительно более доступной ценой на продукцию Apple. Поэтому, чтобы сохранить цену на низком уровне, Apple может выбрать повторить объем памяти текущей модели.

В конце концов, в новом iPhone будет много новых особенностей — он станет первым iPhone SE с оригинальным дизайном, а не заимствованным.

Конечно, будут и другие варианты с большим объемом памяти — отчет говорит о 128 ГБ и 256 ГБ, но они будут стоить дороже.

Apple, несомненно, захочет, чтобы те, кто готов заплатить больше за iPhone 16, увидели много причин для этого. Модели iPhone 16 начинаются со 128 ГБ памяти, и это может быть одним из способов, как Apple отличает свои модели.

И, конечно, Apple не захочет отставать от других среднеуровневых Android-смартфонов, хотя она может утверждать, что Apple Intelligence, Face ID и другие функции уже отличают ее продукцию.

Напомним, Apple еще не анонсировала новых устройств в этом году, но ситуация может измениться уже 19 февраля. Генеральный директор компании Тим Кук сообщил, что в среду состоится важная презентация.

Также мы писали, что Apple готовится обновить линейку iPhone — уже на этой неделе компания планирует представить новую модель iPhone SE. Ожидается, что новинка получит дизайн с полным экраном и Face ID, при этом компания откажется от кнопки "Домой". Это станет первым случаем за 18 лет, когда Apple прекратит выпускать iPhone с этой кнопкой.