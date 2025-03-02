ТОП-5 функцій iPhone 16e, які можуть змусити оновитися власників старіших iPhone

Смартфон iPhone 16e (чорний) поруч з iPhone 16. Фото: скриншот/YouTube

Apple представила новий iPhone 16e — модель, яка хоч і не настільки бюджетна, як попередній iPhone SE, але залишається чудовим варіантом для тих, хто бажає оновити пристрій, не витрачаючи великі кошти. Для власників iPhone 15 новинка пропонує п'ять суттєвих оновлень порівняно з вашим поточним пристроєм.

Про це пише 9to5Mac.

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Підтримка Apple Intelligence

Apple відома надійною підтримкою своїх пристроїв протягом багатьох років після запуску. Проте базові моделі iPhone 15 та 15 Plus не отримали підтримки Apple Intelligence, хоча запущені лише рік тому від старту технології штучного інтелекту. Купуючи iPhone 16e, ви отримаєте всі можливості, що з'являться в майбутніх оновленнях iOS, водночас з iPhone 15 ви будете позбавлені цієї функції.

Процесор A18

Попри те, що iPhone 16e виходить менш ніж через 18 місяців після iPhone 15, його чип належить до двох поколінь новіших моделей. Вбудований A18 забезпечує вищу продуктивність у порівнянні з A16 Bionic iPhone 15, а також більш орієнтований на майбутнє завдяки підтримці Apple Intelligence.

Покращене життя батареї

Батарея є однією з найважливіших компонентів iPhone. За стандартними показниками Apple для відтворення відео:

iPhone 16e — працює до 26 годин;

iPhone 15 — працює до 20 годин.

Ці дані свідчать про приблизно 30% зростання ефективності роботи акумулятора у iPhone 16e.

Кнопка Action

Останній iPhone 15 зберігав класичний перемикач гучного/беззвучного режиму, а у моделі 15 Pro уже було представлено універсальну кнопку Action. Ця ж кнопка тепер стандартна в iPhone 16e. Вона може бути налаштована для виконання різних функцій, таких як:

запуск додатка "Камера";

перехід у режим Focus;

встановлення таймера;

активація ярликів;

використання Shazam для визначення пісні;

керування будь-якою функцією з Панелі керування.

Звичайно, її можна налаштувати й для перемикання між звуковим та беззвучним режимами.

8 ГБ оперативної пам'яті

У той час як iPhone 15 має 6 ГБ оперативної пам'яті, iPhone 16e постачається з 8 ГБ, що становить приріст на 33%. Це не лише забезпечує підтримку Apple Intelligence, але й сприяє плавнішій роботі iOS, особливо з урахуванням майбутніх програмних оновлень.

Недоліки при оновленні до iPhone 16e

Оновлення з iPhone 15 має і свої мінуси. Так, iPhone 16e коштує на 100 доларів менше — 599 доларів проти 699 доларів, проте нова модель позбавлена ряду функцій, що є в iPhone 15:

відсутність ультраширокої камери та макрорежиму;

відсутність Dynamic Island (замість нього — стандартний "чубчик");

немає підтримки MagSafe, хоча заряджання бездротове залишається можливим;

дисплей не такий яскравий;

немає режимів Cinematic або Action для відеозапису;

відсутній Ultra Wideband чип для точного пошуку.

За словами користувача Mathieu Tournier, варто залишити iPhone 15 ще на кілька років, адже не обов'язково купувати новий телефон кожні 1–2 роки. Він зазначає, що навіть A18 і 8 ГБ оперативної пам'яті не є надто революційними, адже iPhone 12 бездоганно справляється з більшістю завдань.

Нагадаємо, вперше за три роки Apple представила наступника iPhone SE 3. Новий iPhone 16e — спроба надати доступніший пристрій, який коштує 600 доларів, а не 430. З цього випливає питання, чи варто платити такі гроші, якщо на ринку є Android-аналоги з кращими характеристиками та нижчими цінами.

Також ми писали, що Apple представила iPhone 16e, який поповнив лінійку iPhone 16. З огляду на ціни на новинку, постає питання, чи варто недоплачувати за iPhone 16.